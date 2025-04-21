إيلاف من طهران: قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمد مهدي شهرياري، إن بلاده كانت على تواصل مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العامين الماضيين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن النائب تأكيده أن طهران تواصلت مع فريق ترامب، بعلم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال وفق موقع "إيران إنترناشيونال": "تم تقديم معلومات مباشرة ودقيقة إلى القيادة والجهاز الدبلوماسي منذ أشهر".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أمس السبت، التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي في روما حول أسس وأهداف الاتفاق النووي المحتمل.

وكشف عراقجي عن جولة محادثات ثالثة بين طهران وواشنطن في عمان الأسبوع المقبل، وأضاف عراقجي أن الوفد الأمريكي لم يطرح حتى الآن أي ملفات غير مرتبطة بالملف النووي خلال المحادثات.

بدوره، أعلن مسؤول أمريكي أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أجرى يوم السبت مناقشات "مباشرة وغير مباشرة" مع عراقجي في روما.

وقال المسؤول إن الاجتماع الذي عقد في السفارة العمانية أحرز "تقدما جيدا جدا".

وكان ترامب كشف في مارس الماضي أنه وجه رسالة إلى المرشد الإيراني من أجل التفاوض على اتفاق نووي جديد، معطيا مهملة شهرين للجلوس على طاولة المفاوضات.

فيما ردت طهران أواخر الشهر الماضي على تلك الرسالة، مبدية استعدادها للمحادثات، دون تهديد ووعيد.

يذكر أن ترامب كان اسنحب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران، فردت إيرانية بعد أشهر إلى رفع درجة تخصيب اليورانيوم.

وكان عراقجي ألمح إلى استحالة العودة إلى اتفاق عام 2015 بشأن البرنامج النووي، مشيرا إلى أن الاتفاق "لم يعد مناسبا".

