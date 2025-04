إيلاف من واشنطن: "هل يمكنك أن تلتقي مع فلاديمير بوتين الآن؟" بهذه الكلمات تفاعل أميركيون مع نائب الرئيس جيه دي فانس، والذي كان آخر من التقاه البابا فرانسيس قبل رحيله، وهي كلمات تعني أن جيه دي فانس هو الوجه المشؤوم، ومن ثم فإنه في حال التقى بوتين مثلاً فسوف يكون الموت مصيراً للرئيس الروسي.

أثار لقاء جيه دي فانس بالبابا فرانسيس قبل وفاته بساعات، حالة من الغضب والتنمر، بل والكراهية تجاه نائب الرئيس الأميركي، والذي نعى البابا فرانسيس، الذي توفي عن عمر يناهز 88 عامًا الاثنين.

Just four hours after U.S. Vice President JD Vance met briefly with Pope Francis on Easter Sunday to exchange greetings, the Pope passed away. The timing has added a poignant note to what is now his final public encounter.

