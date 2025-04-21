إيلاف من باريس: واجه النجم الفرنسي ديميتري باييه لاعب وست هام الإنجليزي الأسبق اتهامات بالعنف الجنسي والجسدي ضد صديقته السابقة لاريسا فيراري.

وكانت لاريسا تقدمت ببلاغ قضائي ضد باييه وبدأت الشرطة البرازيلية التحقيق في مزاعم لاريسا بالعنف الجسدي وإجبارها على تصوير مقاطع فيديو مهينة.

وقالت المحامية البرازيلية إن اللاعب الدولي الفرنسي السابق باييه (38 عاما) أجبرها على المشاركة في حفل زفاف وهمي وارتداء خاتم لإثبات حبها له.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية قالت لاريسا: "باييه وحش مريض كنت خائفة على حياتي وما زلت خائفة".

وتابعت: "لا أريد تحقيق العدالة فحسب بل أريد أيضا مساعدة النساء الأخريات اللاتي يسمحن لشركائهن بإساءة معاملتهن بهذه الصورة".

بدأ اللاعب الفرنسي محادثة مع لاريسا البالغة من العمر 28 عاما عبر "إنستغرام" في أغسطس الماضي.

وقالت لاريسا أن باييه استخدم حسابا وهميا ثم بدأوا تبادل الرسائل عبر "واتساب". وأضافت: "كان لطيفا ورومانسيا للغاية ومع نمو العلاقة بدأنا بالبقاء معا لعدة أيام في كل مرة، وفتحت له قلبي وأخبرته أنني خرجت للتو من علاقة وأنني أعاني من ضعفٍ نفسي وكان داعما لي للغاية وشعرت أنه ملاذي وأكبر داعم لي".

لكن في أكتوبر الماضي بدأ يطلب مني أشياء غريبة كأن ارتدي ملابس الزفاف وخاتم.

قائلة: "كان زواجنا وهميا، قال إنها لحظة رسمية لدخولنا في علاقة حقيقية ثم تحولت شخصيته وأخبرني أنه سيعاقبني وسيذهب إلى فرنسا لمدة 30 يوما للعودة إلى عائلته ثم عاد بعدها في يناير الماضي واعتدى علي جسديا بالضرب والركل".

كنت أعلم أنني كنت أتأذى لكنني لم أستطع إيقافه لأنه شعرت وكأنه شرط لنا للبقاء معا".

وتابعت لاريسا قائلة: "لقد غضب حقا وبدأ يدعوني بألفاظ نابية جدا ويتهمني أني أخونه وأخبرني أن أمامي سبعة أيام لأثبت أنني أحبه حقا لم أكن أعرف ماذا أفعل لأثبت له قلت إنني سأحصل على وشم باسمه لكنه قال إن هذا لم يكن كافيا.

وفي 30 مارس قدمت لاريسا تقريرا إضافيا للشرطة في بارانا في مركز متخصص في مساعدة النساء اللواتي يطلبن تدابير وقائية طارئة ضد باييت.

وأوضحت لاريسا أنها قامت بتسليم ما يثبت تعرضها للضرب من باييه للشرطة وتم إجراء فحص الطب الشرعي والنفسي وفتحت الشرطة تحقيقا في مزاعمها في 30 مارس.