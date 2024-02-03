تحتفل العلامة التجارية العالمية للملابس الداخلية الفاخرة بذكرى سنوية مستديرة في عام 2024 وتسترجع 140 عامًا من تاريخ المنسوجات. منذ تأسيسها في عام 1884، رافقت "هانرو" روح العصر بمجموعات الملابس الداخلية. وقد أدى ذلك إلى ظهور سلسلة مميزة تعكس أسلوب حياة الأجيال وتشكل العلامة التجارية بالأمس واليوم وغدًا.

تحت شعار "لمسة الفخامة"، تحتفل الشركة التقليدية بعيد ميلادها على مدار العام. بالإضافة إلى المجموعات الحصرية والمحدودة، تخطط "هانرو" لعدد من الحملات 360 درجة مع الأحداث والنوافذ المنبثقة والتعاون بين العلامات التجارية والفنانين.



"لمسة الفخامة" هي تكريم للأسلوب الخالد، وقوة الأنوثة، والوضوح وجماليات التصميم الهادئة، ورفاهية الشعور بالرضا عن بشرتك وإثارة المواد الطبيعية. لقد كانت الرفاهية دائمًا محور اهتمام العلامة التجارية المتميزة. أرقى الأقمشة والتشطيبات الحصرية وأفضل التصنيع والقص المريح تحول الملابس الداخلية إلى بشرة ثانية وتضفي شعورًا فريدًا بالرفاهية.

تلقي مجموعة الذكرى السنوية لربيع وصيف 2024 نظرة بأثر رجعي على تاريخ "هانرو" وتشيد بالمرأة التي كانت دائمًا في قلب "هانرو". وبناءً على ذلك، تم تسمية أنماط الذكرى السنوية بأسماء نساء قويات لعبن دورًا رائدًا في المجتمع والأزياء والسياسة والعلوم والثقافة. بينما المجموعة الرجالية مخصصة للرجال المشهورين الذين دعموا المرأة وروجوا لها.

كان مصدر الإلهام للمصممين هو أرشيف الشركة في ليستال، حيث تراكمت كنوز قيمة على مدار الـ 140 عامًا الماضية.

تم عرض مجموعة الذكرى السنوية لربيع وصيف 2024 في منطقة "جمالية الأموال القديمة" العصرية في منطقة كوت دازور، والتي تعد بمثابة مهد الأزياء الراقية ومكان لماركات الأزياء الأسطورية.

في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن العشرين، سافر أبناء مؤسسي شركة "هانرو"، تشارلز أ. رونوس ومادلين هاندشين، إلى الريفييرا الفرنسية لأغراض البحث. مستوحاة من هذه الموضة، قاموا بتطوير ملابس البحر "هانرو" في ذلك الوقت، والتي يتم إحياؤها الآن في مجموعة الذكرى السنوية "Madeleine"، من بين أشياء أخرى، كتقدير لمصمم ذلك الوقت.