إيلاف من الدوحة: أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، جوانب المسرح المكشوف في الحي الثقافي "كتارا" بطلتها وأغنياتها، وسط تفاعل وهتاف مستمر من الجمهور الذي لم يتوقف على مدار ساعة و40 دقيقة من الغناء المتواصل مردداً أغنياتها معها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.

وتنوعت إختيارات نجوى كرم الغنائية من بين جديدها وأرشيفها الغني، والتي قدمتها بقوالب موسيقية مختلفة ومتنوعة الى جانب المواويل، لتتصدر بالفيديوهات المصورة من الحفل الـ "تريند" عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة في قطر ومنها منصة "X" عبر وسم "نجوى_كرم_في_قطر".

وأعربت المغنية اللبنانية عن سعادتها بالتواجد بين الجمهور القطري والعربي المتواجد والحاضر في قطر على هامش بطولة كأس آسيا، شاكرة قطر للسياحة على دعوتها واستقبالها.

و أطلت الفنانة صاحبة الشهرة الكبيرة خليجياً وعربياً، بفستان ذهبي اللون مجددة من خلاله تعاونها مع المصمم رامي قاضي.