إيلاف من دبي: أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "اتاني" باللهجة العراقية، متعاوناً بها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.

وأعرب الجسمي عن تشرفه بالغناء من جديد للون العراقي الأصيل، ووصفه باللون الغنائي الذي يحمل سمات خاصة نابعة من الموروث العراقي وبيئته المختلفة عن جميع أنماط الألوان العربية الأخرى، مؤكداً أن الأغنية العراقية الأصيلة لها شهرة كبيرة بين الجمهور العربي من شرقه الى غربه، وهي حاضرة بقوة في الساحة الغنائية، ولها النجاحات الكبيرة.

يقول في مطلعها

هذا الشتا الثاني يمر

وانته بعيد ولا خبر

منك إجاني

عايفني أتاني

ولوحدي اعاني

ضليت بعدك منكسر

ما ذكرك بيه المطر

قلبك نساني

لو عنده ثاني

عايفني أتاني..

هذا وقد عرض الجسمي أغنية "اتاني" عبر قناته الرسمية على ال YouTube من خلال فيديو غرافيك تمت عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي الرومانسي، متضمناً كلماتها كاملة.

