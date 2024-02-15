كشفت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار عن اسمي ابنتها وابنها في رسالة خاصة بمناسبة عيد الحب.

وكتبت هيلاري سوانك في منشور على موقع إنستغرام بتاريخ 14شباط ( فبراير): "أمامي أسبوع حافل بالبرامج الحوارية حيث سأتحدث عن فيلمي الجديد وعن شراكة ممتعة". "لكنني فكرت أي يوم أفضل من هذا اليوم لمشاركة أسماء أحبائي الصغار معكم جميعًا أولاً. شكرًا لوجودكم هنا!! عيد حب سعيد."

إلى جانب المنشور، شاركت هيلاري صورة لأطفال يجلسون على الشاطئ ويرتدون قبعات متطابقة وملابس سباحة، مع كتابة أسمائهم - آية وأوم - على أوراق الشجر خلفهم.

وفي ختام المنشور، قالت هيلاري مازحة: "من لديه أطفال آخرون يعتقدون أن الرمل صالح للأكل؟"

وآية وأوم هما أول أولاد لنجمة فيلم Million Dollar Baby وزوجها فيليب شنايدر، الذي تزوجته عام 2018.