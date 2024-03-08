غلاف الرواية

عندما توفي المؤلف والكاتب الحائز على جائزة نوبل غابرييل غارسيا ماركيز منذ عشر سنوات، خلف وراءه رواية كتبها بينما كان يعاني من الخرف.

وفي أيامه الأخيرة، قال لأبنائه أنه يجب تدمير الرواية.

ولكنهم تحدوا رغبة والدهم، وقاموا بنشر الكتاب، فيما أسموه عمل "خيانة".

وتم نشر الكتاب، وعنوانه "إلى اللقاء في أغسطس"، بالفعل باللغة الإسبانية هذا الأسبوع ومن المقرر أن يصل إلى المكتبات في جميع أنحاء العالم في 12 مارس/آذار.

وهي رواية قصيرة يتراوح حجمها بين 100 و120 صفحة تقريباً حسب لغة الترجمة.

وتدور أحداث الرواية حول آنا ماغدالينا باخ، وهي امرأة في منتصف العمر تسافر بمفردها إلى جزيرة في أغسطس/آب من كل عام لزيارة قبر والدتها، وفي كل رحلة تصطحب حبيبا جديدا على الرغم من زواجها السعيد لأكثر من عشرين عاما.

وهذه هي المرة الأولى التي يركز فيها عمل لغارسيا ماركيز على بطلة امرأة.

والروائي الكاتب الكولومبي، الذي توفي عام 2014، رائد أدب الواقعية السحرية.

ومن بين أشهر أعماله "الحب في زمن الكوليرا" و"مائة عام من العزلة" والتي بيعت منها أكثر من 50 مليون نسخة حول العالم.

"هذا ما يقوله الأبناء"

يقول غونزالو، نجل غارثيا ماركيز، لراديو بي بي سي 4، مبررا نشر الرواية "لم يكن والدي في وضع يسمح له بالحكم على عمله لأنه كان يرى فقط العيوب وليس الأشياء المثيرة للاهتمام".

وبعد قراءة النص مرة أخرى مؤخرا، قال غونزالو إنه "لم يجده كارثيا كما حكم عليه غابو" وإنه كان إضافة قيمة لعمله لأنه أظهر جانبا جديدا و"فريدا" لوالده.

BBC غونزالو يحمل نسخة الرواية

وأضاف: "بالتأكيد، لم نمزقها. في عام 2022، أخذنا مسودة الرواية وقرأناها، ولم يكن هناك الكثير من النقاش حول هذا الموضوع".

وأضاف "أدركنا أن الكتاب قد اكتمل، وأدركنا أنه لم يكن علينا القيام بالكثير من التحرير.

"لا توجد إضافات، ولا توجد تغييرات كبيرة. لذلك لم يكن هناك حقًا أي نقاش هناك.

وقال "فكرنا في الأمر لمدة ثلاث ثوان تقريبا، هل كان ذلك يمثل خيانة لوالدي، أو لرغباته؟

"قررنا، نعم، إنها خيانة. ولكن هذا هو ما وجد الأطفال من أجله."

وقال إنه لا بد من نشر الكتاب في نهاية المطاف، لذلك أرادت العائلة نشر نسخة وافقت عليها، حتى يمكن حماية حقوق النشر الخاصة بالأسرة.

" مسؤولية هائلة"

وقال كريستوبال بيرا، محرر النسخة النهائية من رواية "إلى اللقاء في أغسطس": "كان التحدي الأكبر في تحرير الرواية غير المكتملة هو إبداء الاحترام المطلق لعمل غابرييل غارسيا ماركيز".

"لقد كانت مهمة ذات مسؤولية هائلة. وقال لبي بي سي موندو: "لم يكن علي أن أضيف كلمة واحدة بالطبع".

كان بيرا محررا لغارسيا ماركيز منذ عام 2001 ولعب دورا في تشجيعه على إتمام الرواية.

BBC ماركيز وبيرا

وقال بيرا: "كتب المسودة الأولى في عام 2004. وبحلول عام 2011، بدأ يفقد ذاكرته بالفعل ولم يعد يعمل على الرواية بعد ذلك".

"لكنه كان ملتزمًا بمواصلة تصحيح كلمة أو عبارة لتحسينها، وهناك تألقت عبقريته فيما أدخله من تصحيح على نطاق محدود".

عمل بيرا على المسودة الخامسة التي كانت تحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط اليد لغارسيا ماركيز في الهوامش، مع التغييرات والاقتراحات.

وقال: "كان عليك فقط اتباع التعليقات التي تركها لاتخاذ القرار، على سبيل المثال، بحذف عبارة تم شطبها".

مشروع روائي

يتذكر المحرر أنه في مقابلة أجراها غابرييل غارسيا ماركيز في مدريد، قرأ الفصل الأول من رواية "إلى اللقاء في أغسطس" علنا وقال إنه يكتب سلسلة من الروايات القصيرة حول الحب في منتصف العمر.

وكانت هذه الرواية جزءًا من مشروع سردي يشمل "الحب وشياطين أخرى" و"ذكريات عاهراتي الحزينة"

BBC إنها الرواية الأولى لماركيز التي تكون بطلتها امرأة

وقال بيرا"تحظى النساء بأهمية كبيرة في روايات غارسيا ماركيز منذ "مائة عام من العزلة" وفي جميع قصصه، لكن لم يكن لهن قط دور البطولة مثل دور آنا ماغدالينا باخ، وهي امرأة قررت استكشاف حياتها الجنسية وحريتها".

وأضاف "ولهذا السبب فهي رواية وصفها ابنه رودريغو نفسه بأنها نسوية. أعتقد أن هذه الرواية تعيد ترتيب كل أعمال غارسيا ماركيز، وخاصة دور المرأة فيها. أعتقد أن هذا هو سبب أهميتها".

خطط نيتفليكس

وبالإضافة إلى الكتاب الجديد، يجري تحويل رواية ماركيز الصادرة عام 1967 بعنوان "مائة عام من العزلة" إلى مسلسل باللغة الإسبانية على منصة "نيتفليكس".

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تلقى ماركيز العديد من العروض على مر السنين لتحويل الرواية إلى فيلم، لكنه رفض لأنه أراد أن يكون باللغة الإسبانية فقط.

BBC ماركيز

ورواية "إلى اللقاء في أغسطس" لغارسيا ماركيز ليست الرواية الأولى التي تنشر بعد وفاة مؤلفها وضد رغبته: