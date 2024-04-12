صدرت أحدث أغنيات الفنانة ريماس بعنوان "أنا مميزة" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

أغنية "أنا مميزة" باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي، وتناولت موضوع الثقة بالنفس عند المرأة وتميزها من حيث الشكل والمضمون.

وصدرت أغنية "أنا مميزة" على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج متيم السراج.

وأعربت ريماس عن سعادتها بطرح أغنية "أنا مميزة"، مشددةً على ضرورة أن تؤمن كل إمرأة بنفسها، فالثقة بالنفس من أبرز أسباب النجاح في الحياة.

أغنية "أنا مميزة" من كلمات عمرو المصري والحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.