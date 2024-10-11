حازت الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ، البالغة من العمر 53 عاماً، على جائزة نوبل للآداب لعام 2024، وفق ما أعلنت "الأكاديمية السويدية" اليوم الخميس في ستوكهولم.

وأوضحت لجنة نوبل في بيانها أن هان كانغ، التي تكتب الشعر والرواية باللغة الكورية، حصلت على الجائزة "لنثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية."

وسبق للكاتبة أن فازت بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها "النباتية" الصادرة عام 2007.

وتعد هان كانغ أول كورية جنوبية تفوز بهذه الجائزة، وهي المرأة الثامنة عشرة التي تحصل على نوبل للآداب. وكانت الكاتبة السويدية سلمى لاغرلوف أول امرأة تفوز بالجائزة عام 1909. وتُمنح جائزة نوبل للأدب منذ عام 1901.

وضمت قائمة المرشحين هذا العام أسماء بارزة في عالم الأدب والثقافة، مثل الأمريكي دون ديليللو، والصينية كان شيويه، والمجري لازلو كراسناهوركاي، والأسترالي جيرالد مورنان، والبريطاني سلمان رشدي، والياباني هاروكي موراكامي، والإسرائيلي ديفيد جروسمان.

وستحصل هان كانغ على ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار أمريكي).

من عائلة تشتغل بالأدب

وُلدت هان كانغ عام 1970 في مدينة غوانغجو بكوريا الجنوبية، قبل أن تنتقل مع أسرتها إلى العاصمة سيول في سن التاسعة. تنحدر من أسرة أدبية، إذ كان والدها روائياً مشهوراً.

إلى جانب الكتابة، اهتمت هان كانغ بالفن والموسيقى، وهو ما انعكس على إنتاجها الأدبي.

بدأت مسيرتها الأدبية بنشر قصائدها في مجلة "الأدب والمجتمع" عام 1993. وفي عام 1995، دخلت عالم النثر بنشر مجموعة قصص قصيرة، تلتها روايات وأعمال نثرية أخرى.

جاءت نقطة التحول في مسيرتها الأدبية عام 2016، عندما فازت بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها "النباتية" - الرواية التي صدرت عام 2007، لكن ترجمت إلى الإنجليزية لأول مرة في عام 2015 بواسطة ديبورا سميث.

تتناول "النباتية" الآثار العنيفة التي قد تواجهها امرأة تقرر رفض الانصياع لمعايير تناول الطعام.

من أبرز أعمال هان كانغ الأخرى: "الكتاب الأبيض"، و"الأفعال البشرية"، و"الدروس اليونانية".

وقال السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية ماتس مالم، خلال الحفل، إن الكاتبة "لم تكن مستعدة فعلاً" للفوز بالجائزة. وأضاف: "تتمتع هان بوعي فريد حول الروابط بين الجسد والروح، وبين الأحياء والأموات، وتتميز بأسلوبها الشعري والتجريبي الذي جعلها رائدة في النثر المعاصر."

هان كانغ هي أول امرأة تفوز بجائزة نوبل للآداب منذ 2022، عندما حصلت عليها الكاتبة الفرنسية آني إرنو. وهي أيضاً أول امرأة تُمنح نوبل هذا العام.

جائزة مثيرة للجدل

تثير جائزة نوبل للآداب في كثير من الأحيان جدلاً بسبب شخصية الفائزين، إذ قد تُمنح لأسماء غير معروفة عالمياً.

ولا تقتصر الجائزة على الروائيين، فقد فاز بها مؤلفون مسرحيون، مؤرخون، فلاسفة، وشعراء. وأثار فوز بوب ديلان، مؤلف الأغاني الأمريكي، بالجائزة عام 2016 ردود فعل متباينة.

وفي العالم العربي، برزت أسماء عدة منذ فوز نجيب محفوظ بالجائزة عام 1988، وكان من أبرز الأسماء المتداولة الشاعر السوري علي أحمد سعيد، المعروف باسم "أدونيس".

ويأخذ البعض على الجائزة اعتمادها الكبير على الأدب المترجم، ما يحرم مؤلفين بارزين لم تُترجم أعمالهم بعد من الفرصة.