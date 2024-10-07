إيلاف من نيويورك: قالت النجمة العالمية الشهيرة التي كانت رمزاً للأنوثة والإغراء في حقبة التسعينيات، باميلا أندرسون على خشبة المسرح أثناء قبولها الجائزة الذهبية في مهرجان زيورخ السينمائي: "إذا تمكنت من الاستمرار في العمل سأشعر بالامتنان، لقد عانيت من الاكتئاب لعقدين من الزمن".

باميلا أندرسون تشعر بالامتنان لما هي عليه الآن بعد معاناتها من "الاكتئاب لمدة 20 عاماً".

تحدثت نجمة مسلسل Baywatch الشهير، والبالغة من العمر 57 عامًا، عن الصعود والهبوط في رحلتها الشخصية والمهنية أثناء قبولها جائزة "العين الذهبية" Golden Eye في مهرجان زيورخ السينمائي السبت، وقالت:"لم أتخيل أبدًا أنني سأصعد على المسرح وأحصل على جائزة كهذه"، هكذا صرحت، وفقًا لمجلة Variety . "أريد فقط الاستمرار في العمل".

ثم تحدثت الممثلة عن الصراعات المتعلقة بالصحة العقلية التي واجهتها بعد المسلسل الذي تم بثه على شبكة NBC، والذي استمر لمدة 11 موسما من عام 1989 إلى عام 2001.

وقالت :"أنظر إلى هذا المشهد الآن، ولا أعرف ما حدث، كل شيء يبدو ضبابياً للغاية، أنا سعيدة فقط لوجودي هنا، في هذه اللحظة، لأنني أعتقد أنني عانيت من الاكتئاب لعقدين من الزمان".

وعن صورتها الذهنية كنجمة إغراء، وعارضة لمجلة "بلاي بوي" قالت :"من الرائع أن أكون جزءًا من الثقافة الشعبية، إنها نعمة ونقمة في الوقت نفسه، يقع الناس في حبك بسبب ملابس السباحة، لقد استغرق الأمر وقتا طويلاً، لكنني هنا الآن".