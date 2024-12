إيلاف من الرياض: كشفت منصة نتفليكس عن الصور الأولى من موسم الثاني لمسلسل "مو عامر" بطولة الكوميدي الفلسطيني-الأمريكي مو عامر، وحددت المنصة يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2025 لعرض أولى حلقات المسلسل، والذي يتكون من ثمانية حلقات مدّة كل منها 30 دقيقة.

حول مسلسل "مو عامر" الموسم الثاني

تتأرجح حياة "مو نجار" ما بين ثقافتين وثلاث لغات والكثير من الأمور التي تعاكس مسيرته كشابّ فلسطيني في طريقه للحصول على الجنسية الأمريكية. وفي الموسم الثاني، نجد "مو" عالقًا على الحدود متوسلًا العودة إلى "هيوستن" قبل جلسة استماع لقضية لجوء عائلته. ولأنه لاجئ لا يحمل جواز سفر، يتعين عليه استحضار كل ما في استطاعته من أسلوب ساحر واحتيالي ليتمكن من العبور. لكنه لا يعرف أنّ رحلة العودة إلى منزله ليست سوى البداية لمشاكله، وأنّ ثمّة رجلًا جديدًا في المدينة يستعدّ لسرقة حبيبته "ماريا" ووصفة "تاكو الفلافل" الخاصة به.

هذا المسلسل الحائز على عدة جوائز والذي يجمع بين الفكاهة والتشويق واللحظات المؤثرة؛ يتناول مواضيع واقعية من تأليف الفنانين الكوميديين "مو عامر" (من أعماله "Black Adam" و"Mohammed Texas") و"يوسف رامي" (من أعماله "Poor Things" و"Ramy") وإنتاجهما التنفيذي، وتولى الإنتاج التنفيذي لهذا العمل أيضًا شركة A24 و"هاريس دانو" (من أعماله "Daisy Jones & The Six" و"Dead to Me") والمُخرج "سولفان سليك ناييم" ("!It’s Bruno" و"Power").

المعلومات الرئيسية:

- موعد الإصدار: 30 كانون الثاني (يناير) 2025

- عدد الحلقات: 8 حلقات مدّة كل منها 30 دقيقة

- التأليف - الإنتاج التنفيذي: "محمد مو عامر" و"رامي يوسف"

- إخراج المسلسل - الإنتاج التنفيذي: "مو عامر" و"سولفان سليك ناييم"

- الإنتاج التنفيذي: "مو عامر" و"هاريس دانو" و"جاكي ريفيرا" و"أزهر أسامة"

- من بطولة: "محمد مو عامر" و"تيريسا رويز" و"فرح بسيسو" و"عمر إلبا" و"توبي نيغوي" و"سايمون ريكس" و"جوهانا برادي"

- المؤلفون: "مو عامر" (201، 207، 208) و"هاريس دانو" (202، 208) و"جاكي ريفيرا" (205) و"كريس غابو" (201، 206) و"آنا ساليناس" (204) و"لويس سيفولي" (207) و"أزهر أسامة" (203)