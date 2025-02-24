إيلاف من الرياض: أعلنت كلاً من "ڤيو" (Viu)، المنصة الرائدة لخدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، التابعة لمجموعة "بي سي سي دبليو" (PCCW)، و"إس تي سي تي ڤي" (STC TV)، المنصة الرائدة لخدمات بث الفيديو عبر الإنترنت التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية (STC) عن تعاونهما لتبادل محتوى فريد يتضمن أكثر من 50 عملاً>

وذلك يُساهم في تعزيز المحتوى على كلتا المنصتين، بهدف تلبية أذواق المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة. وبموجب هذا التعاون ستُقدم كلتا المنصتين قسماً خاصاً للمحتوى يحمل اسمي العلامتين التجاريتين، مما يُتيح للمشاهدين تجربة مُمتعة وسلسة للاستمتاع بمجموعة مُتنوعة من الأعمال عالية الجودة.

سيستفيد من هذا التعاون كلتا المنصتين، حيث ستحصل "إس تي سي تي ڤي" على إمكانية الوصول إلى مسلسلات تركية وعربية مميزة، بينما ستُضيف "ڤيو" مجموعة مُختارة من الأفلام العربية عالية الجودة إلى مكتبتها، مما يوفر محتوى متنوع وجذاب لمشاهدي المنصتين. وتتضمن مجموعة الأفلام العربية من "إس تي سي تي ڤي" فيلم "بيت الروبي"، الذي حقق نجاحاً كبيراً من حيث نسبة المشاهدة في الربع الأخير من عام 2024، وغيرها من الأفلام الأخرى مثل "تاج"، و"تاني تاني"، و"عمهم".

وفي المقابل، ستحصل "إس تي سي تي ڤي" على إمكانية الوصول إلى المسلسلات التركية التي تحظى بشعبية كبيرة على منصة "ڤيو" مثل "رجل العصا" و"الطيبة" و "أبي البطل"، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات العربية الناجحة مثل "إكس لانس"، و"سوشيال"، و"انحراف".

وعن هذا التعاون، قال سامر مجذوب، المدير العام لدى شركة "ڤيو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمثل هذه الشراكة مع "إس تي سي تي ڤي" نقطة تحول هامة في سعينا لتقديم تجارب ترفيهية متميزة للمشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

ومن خلال الجمع بين محتوى "ڤيو" المتميز ومجموعة الأفلام المختارة من "إس تي سي تي ڤي"، سنتيح للمشاهدين تجربة بث مُتكاملة وغنية تُناسب أذواقهم وتطلعاتهم".

وبدوره قال تركي النعيم، نائب الرئيس لخدمات النمو في مجموعة الاتصالات السعودية "إس تي سي": "تُعد شراكتنا مع "ڤيو" خطوة كبيرة في مسيرتنا نحو إعادة صياغة مفهوم الترفيه لعملائنا.

فمن خلال دمج محتوى "إس تي سي تي ڤي" الضخم مع "ڤيو"، فإننا نعمل على تقديم تجربة مشاهدة فريدة لتلبية الأذواق المتغيرة للجمهور السعودي. ستعزز هذه الشراكة من مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الترفيه الرقمي في المنطقة".