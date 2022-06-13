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إيلاف: هذه وصفة سهلة لكعكة الشوكولاتة بكريمة الفراولة المخفوقة والتوت الطازج ومثالية للاحتفالات والتجمعات.

المقادير:

قاعدة الكيك:

225 جرام دقيق عادي

350 جرام سكر ناعم

85 جرام مسحوق كاكاو

1½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

2 بيض

250 مل حليب

125 مل زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة فانيلا

250 مل ماء مغلي

كريمة الفراولة:

300 جرام فراولة مقطعة

250 مل كريمة مخفوقة

80 جرام سكر بودرة

1 ملعقة كبيرة فانيلا

للتزيين:

اختيارك من التوت. في هذه الحالة: توت العليق، والعنب البري، والفراولة.

طريقة العمل:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. يُدهن قالب كيك مقاس 26 سم.

لإعداد الكعكة، ضعي جميع المكونات، باستثناء الماء المغلي، في وعاء خلط كبير.

باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب كهربائي، اخفقي المزيج حتى يتجانس الخليط جيدًا.

أضيفي الماء المغلي إلى الخليط ، على دفعات متتالية ، حتى يصبح المزيج ناعمًا. (سيصبح خليط الكيك الآن شديد السيولة).

تُخبز في الفرن لمدة 25-35 دقيقة ، أو حتى يتماسك السطح ويخرج السكين نظيفًا عندما يغرز وسط الكعكة.

أخرجي الكعكة من الفرن واتركيها تبرد تمامًا، وهي لا تزال في القالب قبل إضافة الكريمة وتزيينها.

تحرر الكعكة من القالب بعد ان تبرد...



لتحضير الكريمة:

تُخفق الكريما حتى تتجمد ثم يضاف اليها سكر البودرة وخلاصة الفانيليا وتُقلب برفق.

تضاف الفراولة المفرومة.

تحرك بلطف ثم تُدهن فوق كعكة الشوكولاتة.

ثم يزين قالب الكعك بالتوت الطازج.