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إيلاف: نقدم لك طريقة عمل عصير الفراولة والموز وبذور الشيا.

المكونات:



• 2 ملاعق طعام من بذور الشيا من بوابة الهند.

• 2 كوب فراولة مجمدة.

• 1 موزة.

• 1 كوب حليب خالي الدسم من منتجات الألبان.



تعليمات:



• يمزج كل شيء معًا في خلاط حتى يتم تكوين عصير متجانس يقدم كما هو، أو يخلط مع الثلج المبروش لمزيد من الإنتعاش.

