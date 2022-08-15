إيلاف: نقدم لك طريقة عمل عصير الفراولة والموز وبذور الشيا.

المكونات:

• 2 ملاعق طعام من بذور الشيا من بوابة الهند.
• 2 كوب فراولة مجمدة.
• 1 موزة.
• 1 كوب حليب خالي الدسم من منتجات الألبان.

تعليمات:

• يمزج كل شيء معًا في خلاط حتى يتم تكوين عصير متجانس يقدم كما هو، أو يخلط مع الثلج المبروش لمزيد من الإنتعاش.