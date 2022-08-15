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إيلاف: نقدم لك طريقة عمل عصير الفراولة والموز وبذور الشيا.
المكونات:
• 2 ملاعق طعام من بذور الشيا من بوابة الهند.
• 2 كوب فراولة مجمدة.
• 1 موزة.
• 1 كوب حليب خالي الدسم من منتجات الألبان.
تعليمات:
• يمزج كل شيء معًا في خلاط حتى يتم تكوين عصير متجانس يقدم كما هو، أو يخلط مع الثلج المبروش لمزيد من الإنتعاش.
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