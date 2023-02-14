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إيلاف: هذه وصفة سهلة للغاية ولذيذة يمكن أن تكون كجزء من وجبة فطور أو غداء لذيذة!

مكونات القاعدة:

120 جرام دقيق عادي

60 جرام دقيق قمح كامل

1/2 ملعقة صغيرة ملح

120 جرام زبدة

3 ملاعق كبيرة ماء بارد

الحشوة:

1 كرة جبن موزاريلا طازجة

100 جرام سبانخ صغيرة طازجة

250 جرام طماطم

4 أغصان من إكليل الجبل الطازج

1 بصلة حمراء

100 جرام جبنة فيتا

زيت الزيتون

الملح والفلفل حسب الذوق

طريقة العمل:

اخلطي الدقيق والملح.

نقطع الزبدة إلى قطع صغيرة تعجن مع الطحين بأصابعك. تترك القاعدة لترتاح في الثلاجة - مغطاة - لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

تفرد العجينة لتناسب شكل الخبز الخاص بك.

الآن قم بتقطيع الموزاريلا إلى شرائح ، تغسل أوراق السبانخ ثم تفرم جيدًا.

يقطع البصل إلى شرائح رفيعة.

توضع جبنة الموزاريلا والسبانخ والبصل وشرائح الطماطم على القاعدة وترش جبنة الفيتا فوقها مع إكليل الجبل والملح والفلفل.

خبز في منتصف الفرن على حرارة 200 درجة لحوالي 20-25 دقيقة.