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إيلاف: تُعد مجموعة المشروبات المصنوعة يدوياً من "درينك دراي" مثالية أثناء الإفطار أو عند قضاء وقت ممتع مع الأحباء، وتتميز بالمكونات التي يتم تقديمها عادةً والمفضلة على مدار الشهر بما في ذلك عصير تانغ البرتقال وفيمتو. إذا كنت تبحث عن بعض النكهات الطازجة والجديدة المضمونة لإرضاء الجميع، فيجب عليك تجربة الوصفات أدناه.



مارتيني تانغ ميموسا

1 x ملعقة صغيرة ممتلئة من عصير تانج البرتقال

70 مل شراب فوار مارتيني دولتشي 0.0٪ بنكهة العنب

زينة: برتقال طازج

طريقة التحضير:

- أضف الثلج إلى كوب خلط

- أضف عصير تانج البرتقال

- أضف الشراب الفوار مارتيني دولتشي 0.0٪ بنكهة العنب

- اخلط

- صب في كأس الفلوت

- زين بشريحة برتقال طازجة

الطعم: خفيف وبطعم الفاكهة وحلو. المشروب الترحيبي المثالي

مارتيني فيمتو فيز:

1x ملعقة صغيرة من مشروب الفيمتو

70 مل شراب فوار مارتيني دولتشي 0.0٪ بنكهة العنب

الزينة: ليمون أو فراولة أو توت

طريقة التحضير:

- أضف الثلج إلى الزجاج

- أضف مشروب الفيمتو

- أضف الشراب الفوار مارتيني دولتشي 0.0٪ بنكهة العنب

- اخلط

- زين بالليمون الطازج والفراولة

الطعم: حلو.

فرنش بلوسوم رازبيري سباركلينغ سوربيت:

1 x سكوب آيس كريم سوربيت التوت

70 مل نبيذ فرنسي غير كحولي بلوم لو روز

زينة: التوت الطازج

طريقة التحضير:

- أضف سوربيت التوت في كأس

- أضف النبيذ الفرنسي غير الكحولي بلوم لو روز

- اخلط

- زين الكأس بالتوت الطازج

الطعم: خفيف ومنعش. التوازن المثالي بين الطعم الحلو وطعم الفواكه، ومثالي لشربه مع الحلوى.

ناتوريو تانغ سانجريا:

1 x ملعقة صغيرة من عصير تانغ

125 مل من مشروب ناتوريو جارناشا سيراح بالعنب

45 مل من المياه الغازية

فواكه مقطعة (تفاح أخضر وفراولة وبرتقال)

طريقة التحضير:

- املأ الزجاج الطويل بالثلج

- أضف عصير تانج البرتقال

- أضف مشروب ناتوريو جارناشا سيراح بالعنب

- ضع فوقها المياه الغازية

- زين الكاس بقطع الفواكه

الطعم: فاكهي ومنعش، مناسب لشربه مع اللحوم.

يمكن تعديل جميع الوصفات لتلائم ذوقك الشخصي أو إذا كنت تفضل مشروباً أحلى المذاق.

