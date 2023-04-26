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إيلاف: بودينغ الكاسترد هي وصفة كاسترد سهلة ولذيذة لا تتطلب سوى القليل من الجهد بينما تكون سريعة ومريحة في صنعها.

تكفي لأربعة أشخاص

ستحتاج إلى 4 أطباق أو أكواب.

المكونات:

100 جرام بسكويت أصابع الشاي الغني

4 معالق صغيرة من مربى توت العليق

400 جرام توت بري

غ (1 علبة) كاسترد حريري ناعم

1 ملعقة صغيرة مسحوق كاكاو



طريقة العمل:

يسحق البسكويت جيدًا ويوضع في قاع أكواب التقديم.

توضع ملعقة صغيرة من مربى توت العليق وقليل من حبات التوت البري الطازج، مع الاحتفاظ بما يكفي للتزيين في النهاية.

يُسكب الكاسترد فوق التوت والبسكويت.

تضاف القليل من حبات التوت في الأعلى ثم يرش مسحوق الكاكاو.



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