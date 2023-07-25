إيلاف: "التيراميسو"، حلوى إيطالية محبوبة لدى الكثيرين، لها تاريخ غني واسم يحمل معنى حلوًا.

من إيطاليا، أصبح طبق الحلوى هذا عنصرًا أساسيًا في المطبخ الإيطالي واكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.

تترجم كلمة "تيراميسو" حرفياً إلى "اصطحبني" أو "ارفعني" باللغة الإيطالية. يجسد هذا الاسم جوهر هذه الحلوى تمامًا ، لأنه يحتوي على مزيج مبهج من النكهات التي ترتقي بالحواس حقًا.

مع طبقات من أصابع السيدة الرقيقة المنقوعة في القهوة، وجبن الماسكاربوني الكريمي، ورشة من مسحوق الكاكاو على الوجه، فإن كل قضمة من التيراميسو تشبه طعمًا بسيطًا من الجنة.

في حين أن الأصل الدقيق للتيراميسو هو موضوع نقاش، فمن المعتقد على نطاق واسع أنه ظهر في منطقة فينيتو في شمال إيطاليا خلال الستينيات. غالبًا ما يُعزى إبتكارها إلى طاهي معجنات لامع يدعى روبرتو لينجوانوتو ، الذي صاغ الوصفة لمطعم في تريفيزو.

منذ ذلك الحين ، اكتسب تيراميسو شهرة عالمية وأصبح رمزًا لفن الطهي الإيطالي.

لأولئك الذين يتوقون إلى تجربة صنع هذه الحلوى اللذيذة ، إليكم وصفة بسيطة:

المكونات:

• 150 جرام ليدي فينجرز

• 250 جرام جبن مسكربون

• 3 بيضات كبيرة مفصولة

• 75 جرام سكر حبيبي

• 120 مل من القهوة القوية ، مبردة

• 30 مل من مشروب القهوة (اختياري)

• 15 غ من مسحوق الكاكاو غير المحلى

طريقة العمل:

• في وعاء للخلط ، اخفقي صفار البيض والسكر حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا.

• أضيفي جبن الماسكاربوني وقلبيه برفق في خليط البيض حتى يمتزج جيداً.

• في وعاء منفصل، اخفقي بياض البيض حتى يتشكل قوامه.

• أضيفي بياض البيض إلى خليط الماسكاربوني.

• في طبق ضحل ، امزج القهوة المبردة مع خمر القهوة.

• اغمسي كل إصبع سيدة في خليط القهوة مع التأكد من تغطية الجانبين ووضعهما في طبق التقديم.

• وزعي طبقة من خليط الماسكاربوني على أصابع السيدة. • رشي مسحوق الكاكاو بالتساوي على الطبقة النهائية.

• برديها لمدة 4 ساعات على الأقل ، أو طوال الليل ، للسماح للنكهات بالاندماج معًا.

• قدميها مبردة واستمتعي بالنكهات الرائعة لتيراميسو محلي الصنع!

يواصل أل Tiramisu جذب انتباه عشاق الحلوى في جميع أنحاء العالم بمزيج لا يقاوم من النكهات والقوام المخملي. سواء استمتعت به في مقهى إيطالي أو صنعت بحب في المنزل ، فمن المؤكد أن هذه الحلوى المميزة ستسعد وترضي أي شخص يحب الحلويات.