المقادير:

• 100 جرام كينوا

• رشة من الفلفل الأسود المطحون

• 1 بيضة كبيرة مخفوقة

• رذاذ الطبخ

• 1 مكعب مرقة خضار

• 100 مل ماء مغلي

• حفنة صغيرة من فتات الخبز



للحشوة:

• 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

• 1 بصلة حمراء، مقطعة إلى شرائح رفيعة

• 160 جرام كيس سبانخ صغيرة

• 60 مل حليب نصف دسم

• 4 بيضات كبيرة

• 2 بياض بيضة كبيرة (مضربة قليلاً)

• 100 جرام جبنة فيتا، مفتتة

• ملح وفلفل للتتبيل

طريقة التحضير:

• لتحضير العجينة:

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. رشي طبق غير لاصق مقاس 9 بوصة بالزيت. طبق فلان ذو قاعدة فضفاضة هو الأفضل.

• ذوبي مكعب المرق في الماء المغلي ثم أضيفيه إلى الكينوا في قدر. يُطهى لمدة 20 دقيقة تقريبًا أو حتى يتبخر معظم الماء.

أضيفي الفلفل، فتات الخبز والبيض، واخلطي جيدًا.

اضغطي على الخليط في الجوانب السفلية والأعلى من طبق الفلان. اخبزيها على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.

• لتحضير الحشوة:

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. يُضاف الزيت والبصل المقطع، ويُقلى بلطف لمدة 3 دقائق. أضيفي السبانخ واقليها بلطف لمدة 3 دقائق إضافية. ارفعي المقلاة عن الحرارة وأتركيها لتبرد.

• اخفقي البيض قليلاً في وعاء ثم أضيفيه إلى بياض البيض المخفوق.أضيفي الحليب والفيتا والتوابل. ضعي خليط السبانخ والبصل في صينية المعجنات، ثم اسكبي خليط البيض فوق السبانخ. اخبزيها على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون. اتركيها لمدة 5 دقائق ثم قطعيها إلى 4 حصص.

يمكن تناولها مع سلطة يونانية.