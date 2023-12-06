إيلاف: هذه الوصفة جيدة جدًا ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أو المكونات. إنها سهلة حتى بالنسبة لمن يدخل المطبخ لأول مرة!

المقادير:

1 (5 رطل) فخذ خروف بالعظم، مشذب

4 فصوص ثوم، مفرومة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل الطازج المفروم

1 ملعقة كبيرة أوراق زعتر طازجة مفرومة

1 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1 ملعقة كبيرة ملح كوشير

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

طريقة العمل:

- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. غلفي صينية التحميص بورق الألمنيوم.

- باستخدام المناشف الورقية، جففي لحم الضأن بالتربيت عليه. باستخدام سكين حاد، قومي بقطع الجانب العلوي من لحم الخروف عن طريق عمل قطع سطحية على شكل ماسة.

- في وعاء صغير، اخلطي الثوم وزيت الزيتون وإكليل الجبل والزعتر والديجون والملح والفلفل.

- ضعي لحم الضأن، بحيث يكون الجانب الدهني لأعلى، على الرف في صينية التحميص المجهزة. يُوزّع خليط الثوم بالتساوي على لحم الضأن، ويُفرك جيدًا في القطع المحززة.

ضعيها في الفرن وإشويها حتى تصل إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 135 درجة فهرنهايت للمتوسط، حوالي ساعة و30 دقيقة إلى ساعة و45 دقيقة، أو حتى درجة النضج المرغوبة. اتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة قبل التقطيع.

يقدم على الفور مع بطاطس هاسيلباك الصغيرة.