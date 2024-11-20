إيلاف من القاهرة: لماذا يرتفع سقف الجدل "السوشيلاوي" في مصر تحديداً ليضرب سقفاً بصورة مذهلة تثير الشكوك؟ القصة باختصار أن الشيف التركي الشهير بوراك افتتح مطعماً فخماً في القاهرة، وفي ليلة الافتتاح تم تسريب فاتورة لطعام العشاء الذي تناوله بلوجر طعام وزوجته مقابل 14 ألف جنيه مصري، أي 280 دولار.

الجدل عبر منصات السوشيال بلغ حداً لم يسبق له مثيل، وضرب سقف الطبقية، وفتح صراعاً عبر (الكي بورد) بين الأثرياء والطبقة المتوسطة، وما دون المتوسطة، فهذا الرقم (280 دولارا) يعد مبلغاً كبيراً في مصر، وهو ضعف الحد الأدنى للراتب الشهري للموظف المصري.

ولكن لماذا كل هذا الجدل؟ فالأمر ببساطة يرتبط بمطعم سياحي للأثرياء من المصريين والعرب وللسياح، و كلفة الإفطار أو الغداء أو العشاء به فوق قدرات الشخص العادي متوسط الدخل، فلماذا يبادر هذا الشخص (العادي) بالشكوى عبر منصات السوشيال ميديا، ويتم تداول الفاتورة على نطاق واسع، وكأن الشيف بوراك افتتح مطعماً للبسطاء؟

افتتح الشيف الشهير بوراك مؤخرًا فرع مطعمه الجديد في القاهرة، وتحديدًا في منطقة التجمع الخامس، ليحظى باهتمام واسع من محبي الطعام التركي، وكان الشيف التركي قد أعلن منذ فترة افتتاح أحد فروع مطعمه الشهير (CZN)، في مصر.

وحضر الافتتاح عدد من المشاهير والبلوجرز، لتجربة الأكل في المطعم الشهير، ونشر الشيف بوراك عبر حسابه على انستجرام فيديو لافتتاح أول مطعم له في مصر ضمن سلسلته العالمية من المطاعم.

وقال في الفيديو :"السلام عليكم.. مرحبًا، أنا الشيف بوراك، نحن نفتتح أكبر مطعم جديد لبوراك في مصر، في القاهرة الجديدة، التجمع الخامس، مستنيينكم في نوفمبر المقبل، وأهلًا وسهلًا بكم. أنا بحب مصر كثيرًا.. من قلب إسطنبول إلى القاهرة".

وشارك بوراك فيديو للافتتاح الكبير للفرع الجديد، حيث ظهر وهو يقف أمام المطعم برفقة فريق العمل، ليعلن عن توسعته الجديدة في مصر.

ماذا حدث؟ وما سبب الجدل؟

وبحسب ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تم استعراض ونشر نسخة من قائمة الطعام، ولم ينتهي اليوم إلا بمشاركة أحد الزبائن لفاتورة الطعام، والتي تخطت مبلغ الـ 14 ألف جنيه مصري، مسببة جدلًا واسعًا، بسبب أسعار الأطباق المبالغ فيها.

ومع انتشار أسعار لأصناف عدة تضمنتها صورة الفاتورة الشهيرة، تزايدت رغبة الناس في معرفة أسعار باقي الأطباق، إذ بلغ سعر طبق كتف الخروف المشوي المملح نحو 3900 جنيه مصري، على سبيل المثال.

مطعم يقدم طعام فاخر

قال الإعلامي تامر أمين، إن الشيف التركي الشهير بوراك واحدًا من أشهر الشيفات في العالم ويتميز بطريقة مختلفة في إعداد الطعام خصوصًا اللحوم، موضحًا: "افتتح المطعم من هنا وماسلمش بوراك من هنا، سيل من الجدل الشديد حول منيو بوراك وفواتير بوراك وأسعار بوراك".

وأضاف أمين خلال حلقته ببرنامج "آخر النهار" الذي يُعرض على قناة "النهار": "خلوني الأول أقولكم قبل ما تعرفوا رأيي إني أنا مستغربكم، أنا بقولكم كدة مش علشان أنا ملياردير بس بسأل الاستغراب جاي منين، يعني مين اللي قالكم الشيف بوراك واحد من أشهر الشيفات في العالم، لما يجي يفتح مطعم في مصر، هيفتح مطعم لمحدودي الدخل".

وتابع أمين: "يعني جبتوا التوقع ده منين، مين قالكم هيعمل حاجة زي أبوطارق والشبراوي وجاد، ده براند عالمي واحد من أشهر الشيفات، دة سنتي اللحمة دلوقتي هنا عند الجزار بـ200 جنيه، فما بالك لما يديك هو فخدة، عايزه يبعهالك بـ19 جنيه وربع؟!".

وأوضح أمين: "يا سادة يا كرام دة اسمه هو وغيره على هذه الشاكلة Fine dining يعني طعام فاخر، مطاعم بتقدم طعام فاخر للي عايز ينزه نفسه ويتدلع، اللي معاه يتدلع هيروح الحتت دي، وبيروحوا، بسم الله ما شاء الله مافيش كرسي فاضي".

وأوضح أمين أن أسعار مطعم الشيف بوراك متقاربة مع بعض المطاعم المصرية الشهيرة، مُشيرًا إلى أحد المطاعم المصرية الشهيرة التي تبيع كيلو "الكباب والكفتة" بـ2400 جنيهًا.

على الجانب الآخر، وهم الأغلبية الساحقة، فقد انتقدوا هذه الأسعار، ونوعية المطاعم التي وصفوها بالمستفزة للملايين في مصر، وهو الأمر الذي تسبب في جدل واسع، لتتسع دائرة النقاش، حيث أكد البعض الآخر أن مثل هذه المطاعم التي تتمتع بمقاييس معينة، تعد إضافة مهمة للقطاع السياحي في مصر، أما عن الأسعار فهي ليست للطبقة المتوسطة، وهو أمر موجود في كافة دول العالم، ولا يوجد أي طبقية، أو ما يدعو للتأثير على السلم الاجتماعي بين طبقات الشعب المصري.

من هو الشيف بوراك؟

الشيف بوراك هو أحد أبرز الطهاة على مستوى العالم، وحقق شهرة واسعة على منصات السوشيال ميديا.

واشتهر الشيف بوراك التركي بسلسلة مطاعمه الشهيرة التي تقدم تجربة فريدة في تذوق الطعام، فإبداعاته في الطهي ليست فقط في الأطباق التي يقدمها، بل أيضًا في طريقة تقديمها التي تأسر الأنظار.

إلى جانب ذلك، نجح الشيف بوراك التركي في استثمار صفحاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو لطريقة تحضيره الطعام، حيث يتميز بأسلوبه الفريد الذي جذب ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم.

ويبلغ بوراك 30 عامًا، حيث وُلد عام 1994، وتعلم فنون الطهي على يد والده وجده، وبدأ في ممارسة المهنة في سن الـ16.

و يتابعه أكثر من 53 مليون شخص على إنستجرام، وأكثر من 6 ملايين على فيسبوك، وظهر بوراك مع العديد من النجوم، مثل نانسي عجرم وأحلام، بالإضافة إلى الفنان ويل سميث، ولاعب كرة القدم البرازيلي مارسيلو، وغيرهم.

يشتهر بوراك بتقديم وجبات ضخمة بطريقة مبتكرة وبسيطة، مما جعله واحدًا من أشهر الطهاة في العالم.