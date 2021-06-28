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إيلاف: شهد عالم السيارات المخصصة للقيادة على الطرقات نقلة نوعية تمثلت بظهور سيارة أستون مارتن فالكيري. وحققت بعده أستون مارتن تطوراً نوعياً جديداً بإطلاق فالكيري إيه إم آر برو، السيارة المصممة خصيصاً لتحقيق الفوز في سباق لومان 24 ساعة، لتكون نقطة انطلاق لها نحو آفاق جديدة تستكشف من خلالها قدرات غير مقيدة بقواعد سباقات السيارات أو التسجيل للسير على الطرقات.

ففي عام 2019، بذلت كل من أستون مارتن وأدريان نيوي وفريق ريد بل أدفانسد تكنولوجيز والشريك الهندسي ملتيماتيك جهوداً مكثفة في تصميم سيارة السباق أستون مارتن فالكيري، والتي تهدف لتحقيق الفوز في سباق لومان 24 ساعة ضمن فئة السيارات الخارقة الجديدة. وشكل هذا التصميم فائق التطور الأساس لتصميم سيارة فالكيري إيه إم آر برو الجديدة كلياً.

وكان المفهوم الأصلي للتصميم، الذي عُرض للمرة الأولى في معرض جنيف الدولي للسيارات 2018، يركز على تقديم أفضل أداء ممكن استناداً إلى سيارة فالكيري المصممة للسير على الطرقات، إلا أن سيارة فالكيري إيه إم آر برو الجديدة تستند إلى التطورات التي أُدخلت على المحرك وحزمة الديناميكا الهوائية والشاسيه المخصص لمشروع تطوير السيارة الخاصة بسباق لومان. وبفضل تصميمها المبتكر وأدائها المتحرر من قواعد سباقات السيارات، تجاوزت قدرات سيارة فالكيري إيه إم آر برو الآن إمكانيات السيارة المصممة خصيصاً للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة وتحقيق الفوز فيه.

وتمتاز سيارة فالكيري إيه إم آر برو بأدائها غير المسبوق وقدراتها المذهلة، وهي تمثل ثمرة الشراكة التقنية المستمرة بين أستون مارتن وريد بل أدفانسد تكنولوجيز. ويرتكز تصميم السيارة إلى نسخة فريدة من شاسيه سيارة فالكيري الذي يزيد طوله بمقدار 380 ملم عند قاعدة العجلات وعرضه بمقدار 96 ملم في المسافة الفاصلة بين العجلات الأمامية، و115 ملم بين العجلات الخلفية. كما تم تزويد سيارة فالكيري إيه إم آر برو بحزمة مبتكرة للديناميكا الهوائية، أدت لزيادة طول السيارة بمقدار 266 ملم؛ وساهمت في توليد مستويات استثنائية من قوة الجر السفلية بفضل التصميم المتقن الذي يتيح تدفق الهواء على القسم السفلي من الهيكل وجناح السيارة. وتوفر سيارة فالكيري إيه إم آر برو قوة جر سفلية تزيد بمقدار الضعف عن سيارة فالكيري المخصصة للطرقات، وستحقق تسارعاً جانبياً بأكثر من 3G.

وبهدف تحقيق أقل وزن وأسرع زمن ممكن في لفات السباق، تم تزويد سيارة فالكيري إيه إم آر برو بنسخة معدلة من محرك كوزورث سعة 6.5 ليتر والمزود بـ 12 أسطوانة ويعمل بسحب الهواء الطبيعي. ويولّد هذا المحرك ذو التصميم المتقن عزم دوران أقصى يبلغ 11 ألف دورة في الدقيقة، ويهدف لتقديم قوة دفع تبلغ 1000 حصان. وسيتم تقليص وزن السيارة من خلال إزالة نظام البطارية الهجين، واتخاذ مجموعة من إجراءات تخفيض الوزن الأخرى بما في ذلك هيكلها خفيف الوزن والمصنوع من ألياف الكربون، وأذرع نظام التعليق المصنوعة من ألياف الكربون، وزجاج السيارة الأمامي ونوافذها الجانبية المصنوعة من زجاج بيرسبكس. وإلى جانب كفاءة الديناميكا الهوائية التي تتجاوز اللوائح التنظيمية لسباق لومان والخاصة بالسيارات الخارقة، من المتوقع أن تقدم سيارة فالكيري إيه إم آر برو أداءً يقارب أداء سيارات سباق فورمولا 1.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول مواصفات وأداء سيارة فالكيري إيه إم آر برو خلال وقت لاحق من هذا العام. ولكن من خلال تحقيق زمن اللفة المستهدف والبالغ 3 دقائق و20 ثانية لحلبة سباق لومان 24 ساعة التي يبلغ طول مسارها 8.5 ميل، ستقدم سيارة فالكيري إيه إم آر برو أداءً مذهلاً يؤهلها للمنافسة على الصدارة مع سيارات إل إم بي 1 في واحد من أشهر سباقات التحمل على مستوى العالم.

ومع استكمال أعمال التطوير المكثفة باستخدام أحدث أدوات المحاكاة، فمن المقرر إجراء الاختبارات العملية لسيارة فالكيري إيه إم آر برو قريباً للتأكد من قدرتها على تقديم تجارب قيادة لا تضاهى. وسيشارك سائقون من فريق أستون مارتن كوجنيزانت فورمولا ون في جميع مراحل التطوير الديناميكي للسيارة.

وستكون جميع السيارات مصممة بمقعد سائق من الجهة اليسرى، وسيتم إنتاج 40 سيارة منها بالإضافة إلى نموذجين أوليين. ومن المقرر أن تنطلق تبدأ عمليات التسليم للعملاء في الربع الأخير من عام 2021.

