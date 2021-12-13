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دبي: تشهد فعالية موسم خريف وشتاء 2021 -2022 التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة نجاحاً لافتاً، حيث تسلط الضوء على أهم الأنشطة والفعاليات التي شهدها منذ انطلاقه، مما يضمن للمقيمين والزوار تجربة تسوق تلبي متطلباتهم وتوقعاتهم.

حيث شهد هذا الموسم إطلاق مجموعة مذهلة من العروض الترويجية ضمن متاجر التجزئة في جميع أنحاء دبي، بالإضافة لمشاركة أهم العلامات الرائدة في عالم الأزياء بتقديم أفضل العروض والأنشطة، بما فيها إطلاق مجموعة حصرية من متاجر التجزئة المؤقتة ومجموعات الأحذية المصممة بإلهام من التاريخ الغني لدولة الإمارات، إضافةً إلى العديد من الفعاليات والعروض الأخرى التي تلبي تطلعات خبراء وعشاق الموضة على حدٍّ سواء.



ومن أهم الأحداث التي شهدتها دورة هذه الموسم إطلاق دار الأزياء الإيطالية الفاخرة بوتيغا فينيتا، الشهيرة بتصاميمها المصنوعة من جلد انترشياتو تشكيلتها الجديدة في متجر ليفل شوز الذي يضم مجموعة من القطع التي صممها المبدع الأمريكي دانيال جوردون خصيصاً لعرضها في هذا المتجر. حيث أبدع جوردون في تصميم أحذية أنيقة تحمل لمسته الخاصة باستخدام طابعات نفث الحبر على الجلد غير اللامع.

كما تعاون المتجر الذي يضم علامات تجارية متعددة مع الفنان رامي عفيفي لتصميم لوحة رائعة على واجهة المتجر الزجاجية احتفاءً بانطلاق إكسبو 2020 دبي، وستزين التحفة الفنية واجهة المتجر في دبي مول حتى 31 ديسمبر، الأمر الذي يتيح لعشاق الموضة تأمّل هذا العمل الفني اللافت عند كل زيارة للمتجر.



وأقامت كلّ من علامة شانيل وجورجيو أرماني في دبي عروض أزياء حصرية مخصصة لأصحاب الدعوات فقط، حيث أحيى المغني جون لجند حفلاً خاصاً بعد انتهاء عرض مجموعة شانيل، فيما أبدعت فرقة كولدبلاي بتقديم أداء رائع في حفل جورجيو أرماني، ليشهد موسم الخريف والشتاء بذلك اثنتين من أبرز الفعاليات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها لمتابعيها عبر بث مباشر.



واستضافت علامة هيرميس فعالية رفيعة المستوى يومي 17 و18 نوفمبر الماضي، إلى جانب حضور عددٍ من الشخصيات المرموقة، حيث امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو من الأمسية المميزة التي أقامتها الدار الراقية. في حين استضافت علامة تيفاني أند كو معرضاً حصرياً لأصحاب الدعوات فقط، قدمت من خلاله مجموعتها بلو بوك وذلك من 17 وحتى 23 نوفمبر، كما أقامت العلامة حفل عشاء فاخر بعد انتهاء المعرض.



ومن الأحداث التي استضافها موسم الموضة الحالي عودة أسبوع دبي للساعات في مركز دبي المالي العالمي، حيث جمعت الفعالية المميزة التي تُقام كل عامين عشاق الساعات الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، وأتاحت لهم الفرصة لمشاهدة أحدث الصيحات والقطع الرائجة في قطاع صناعة الساعات واستكشاف المزيد حول توجهات هذا القطاع. وحضر الفعالية عدد من المتحدثين من مجالات الفن والأزياء والتكنولوجيا وصناعة الساعات، وتبادلوا مختلف المعارف والخبرات في مجال هذه الصناعة الفاخرة.



وكان لعلامة كريستيان لوبوتان الشهيرة بتصاميم الأحذية بالنعل الأحمر، حضور مميز هذا الموسم، حيث أطلق مصمم الأحذية الفرنسي الشهير تشكيلة حصرية من الأحذية الرجالية والنسائية احتفاءً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، وأبدع بابتكار مجموعة مصغرة تجمع بين الثقافة الغنية لدولة الإمارات واللمسات الفرنسية الراقية، قدم من خلالها لعشاق الأناقة تصاميماً استثنائية.



كما أطلقت علامة بوما المتخصصة بأزياء الشارع مجموعتي إنفيوز وكروز رايدر، في حين أطلقت بلومينغديلز تشكيلة الخريف والشتاء في متجرها بدبي مول. وقدم متجر أنجلز في فندق أتلانتس النخلة تشكيلته الجديدة من أزياء الأطفال من علامة فندي الراقية، مع تخصيص 15 درهماً كتبرعات للجمعيات الخيرية الشريكة حول العالم مقابل كل منتج يتم بيعه.



ويستضيف مطعم ناموس الشاطئي في منتجع فورسيزونز دبي متجراً مؤقتاً وفريداً من نوعه من تصميم علامة ديور، ويستمر حتى شهر مارس 2022. وتم ابتكار المتجر الأول من نوعه في المنطقة، باستخدام تصاميم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من الفخار المحلي. ويضم بوتيك ريفيرا ديور الفاخر تشكيلة رائعة من منتجات ديور، ويعدّ إضافة جديدة إلى قائمة الأنشطة المميزة للعلامات التجارية الفاخرة.



كما يقام جناح المرأة بالتعاون مع كارتييه في إكسبو 2020، والذي يمزج بين اللمسات الأنيقة التي اشتهرت بها العلامة والدور المحوري للنساء الناجحات في مختلف المجالات حول العالم، ويسلّط المشروع الذي استغرق إنجازه ثلاث سنوات، الضوء على المساهمات القيّمة التي قدمتها المرأة للمجتمع. ويمكن للراغبين باستكشاف المزيد حول مجموعة من السيدات الرائدات زيارة الجناح حتى مارس 2022.



كما احتضن سيتي سنتر مردف معرض مردف ستايل ستيشن للجمال والأناقة الذي استمر لمدة خمسة أيام من 27 وحتى 31 أكتوبر، قدم خلالها للزوار والمقيمين فرصة التفاعل مع العلامات التجارية وحضور مجموعة من الجلسات الرئيسية والمشاركة في الحوارات الافتراضية المباشرة، ولاقت هذه الفعالية اهتماماً لافتاً من وسائل التواصل الاجتماعي.



ويواصل سيتي سنتر مردف جذب الزوار من عشاق الساعات لزيارته من خلال متجر تايم فالي المؤقت والذي يستعرض مجموعة من الساعات المبتكرة لخمس علامات تجارية فاخرة وهي؛ دار بياجيه وأي دبليو سي وبانيراي وجيجر لوكولتر وبوم اند ميرسييه حتى فبراير 2022.



