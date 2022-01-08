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إيلاف: هذا العام الجديد ، يلهم محلات Marks & Spencer التي تديرها مجموعة الفطيم، العملاء لتحقيق أهداف اللياقة الخاصة بهم من خلال مجموعة Goodmove الجديدة والتي تضم ملابس نسائية ، وملابس داخلية، وملابس رجالية، و ملابس أطفال.

تشمل المجموعة النشطة كل شيء بدءًا من الملابس الخارجية العملية لأولئك الذين يتنقلون من مكان إلى آخر ، والأناقة المنسقة ، وملاءمة اللباس الداخلي "mini me" والملابس عالية الأداء لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز تمارينهم الرياضية حقًا.

يوفر منسقو الطباعة مظهرًا أنيقًا بدون مجهود من الرأس إلى أخمص القدمين، مع قطع مطابقة متوفرة في البنطلونات، وحمالات الصدر الرياضية والقمصان. توفر قطع Flexifit فائقة النعومة أقصى درجات الراحة، مدعومة بحمالة صدر رياضية جديدة ذات تأثير عالٍ للغاية، مع تقنية الكوب المبتكرة وأشرطة فيلكرو قابلة للتعديل من الأمام للحصول على أقصى قدر من الدعم.