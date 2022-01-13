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إيلاف: تسعى مجموعة Marina Rinaldi Activewear إلى استكشاف جماليات الملابس الرياضية وإعادة تعريفها. بالنسبة لموسم 2022، تمثل ملابس الجولف الأنيقة نقطة انطلاق لقطع متعددة الاستخدامات تقدم أداءً تقنيًا متميزًا ، بينما تظل مناسبة للمظهر اليومي.

بعد القطع المصنوعة للصالة الرياضية والجري والتزلج والتنس وركوب الخيل، توفر المساحات الخضراء الخالية من العيوب في ملاعب الجولف الرائعة الآن خلفية للأنماط الموسمية الديناميكية للتألق. شهدت لعبة الجولف، التي لطالما اعتبرت واحدة من أكثر الرياضات تطوراً من منظور الأسلوب ، حيث يتم الاهتمام عن كثب بالمواد المستخدمة واحترام التقاليد، إصلاحًا هائلاً في السنوات الأخيرة. مع الحفاظ على بعض الجوانب المتناغمة والساحرة للارتداء الكلاسيكي، يأخذ لاعبو اليوم إلى الدورة التدريبية في ملابس مفعمة بالحيوية ومريحة ومتعددة الاستخدامات.

الأجواء عصرية للغاية والألوان الأساسية هي الكريم والبني متناسقة مع اللون الوردي الفاتح لإضفاء بيان جريء. تم دمج الأنماط وتضمينها في أنماط الخطوط الأفقية والزخارف الهندسية قليلاً على غرار السبعينيات مع الجزء العلوي المغطى ، والسراويل الرياضية وحتى التنانير الشبكية.