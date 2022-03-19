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إيلاف: أعلن مركز إكسبو الشارقة عن اختيار الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لتحل ضيفة شرف على فعاليات الدورة الـ49 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظمه المركز بدورته الربيعية للعام 2022 خلال الفترة من 23 – 27 مارس الجاري.

وستلتقي كرم جمهورها ومعجبيها في مساء اليوم الأول لانطلاق المعرض الأربعاء 23 مارس الجاري، بعد أن أعلنت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حضورها لانطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة، حيث غردت قائلة: "رح كون معكن بمعرض الشرق الأوسط للمجوهرات بإكسبو الشارقة.. لاقونا" داعية جمهورها ومحبيها إلى لقائها في إمارة الشارقة، حيث لاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من معجبي الفنانة نجوى كرم، وعبّروا عن حماسهم لرؤيتها وأنهم سيحرصون لمقابلتها في إكسبو الشارقة.



وسيكون زوار المعرض على موعد للقاء الفنان الاماراتي فايز السعيد، إلى جانب نخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي، للاطلاع على نسخة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الجديدة التي ستواصل النجاحات التي حققها المعرض عبر دوراته السابقة والذي يعد المنصة الأهم في المنطقة التي تحظى بمتابعة وحضور كبار مصنعي ومنتجي الساعات والمجوهرات من مختلف دول العالم.

