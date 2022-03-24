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إيلاف: يحتضن جنوب تايلاند أهم المعالم السياحية في البلاد وأروع الوجهات التي لا يعرفها الكثيرون، فهو يضم منحدرات صخرية شاهقة في خليج بان ناه، وعالماً آسراً تحت الماء ووجهات ركوب الأمواج الوحيدة في تايلاند.

تُعتبر فنادق أفاني من الوجهات المثالية للمسافرين الذين يتحلّون بالجرأة وينشدون تجارب مميزة، إذ توفّر مغامرات شيّقة بين أحضان الطبيعة وجولات على الجزر، وتضم بعضاً من أروع الشواطئ في تايلاند. استمتع بإقامة مميزة بين ربوع أحد فنادق أفاني الجديدة الأربعة في مناطق لا يعرفها الكثيرون في جنوب تايلاند.



منتجع أفاني+ كاو لاك

يشمل منتجع أفاني+ كاو لاك الاستوائي الفاخر مسابح متلألئة ووسائل راحة مناسبة للعائلات ومنتجع أفاني سبا الصحي، إلى جانب خمسة مطاعم راقية توفّر إطلالات خلابة على بحر أندامان. سيجد عشّاق الرياضة ضالّتهم في نادي أفاني فيت الذي يفتح أبوابه على مدار الساعة، فيما يمكن لعشّاق اليوغا والهواء الطلق الاستمتاع بالأنشطة المتنوّعة التي تشمل اليوغا بالحبال والتنس والتسلق والمسارات على الشاطئ والتمارين الرياضية في المسبح وركوب قوارب الكاياك وصفوف تعلم ركوب الأمواج داخل الفندق.

أما نادي أفاني كيدز فيُعتبر أكبر نادي للأطفال في المنطقة ويضم مساحات لعب مخصّصة لكل فئة عمرية ويوفّر أنشطة ممتعة في الهواء الطلق. كما يمكن للصغار زيارة الحديقة المائية، فيما يقصد المراهقون حلبة التزحلق التي تضم منحدرات وصناديق أو يتوجّهون إلى جدار التسلق. وتستقطب الأنشطة المتوفرة في خاو لاك والمناطق المحيطة بها الأفراد والعائلات على حد سواء، فهي تشمل المشي لمسافات طويلة في الغابة المطيرة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في حديقة خاو سوك الوطنية، والرحلات اليومية إلى بلدة تاكوابا القديمة، والتجديف في غابة الخيزران، كلها وسط إطلالات طبيعية آسرة.



أجنحة وفلل أفاني+ ماي كاو بوكيت

تستكنّ أجنحة وفلل أفاني+ ماي كاو بوكيت في منطقة ماي كاو النامية على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة فوكيت الشهيرة. تبعد هذه الأجنحة والفلل الأنيقة والمناسبة للعائلات 15 دقيقة عن مطار بوكيت الدولي وتسهّل الوصول إلى أروع المقاهي في بلدة فوكيت القديمة وأشهى المطاعم الصينية-التايلاندية.

تقع الأجنحة التي تبدأ بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى ثلاث غرف نوم بالقرب من المرافق الرئيسية في المنتجع، ومنها المسبح الكبير ومركز اللياقة البدنية والمنطقة المخصّصة للأطفال التي توفّر مجموعة متنوّعة من الأنشطة كإعداد البيتزا، وزراعة الأشجار، وزيارة السلاحف التي تم إنقاذها، وتعلم المواي تاي. كما يحتضن المنتجع مطعم كلوز آند كو المريح والأنيق الذي يطلّ على المحيط ويقدّم المأكولات البحرية وسط أجواء معاصرة، فضلاً عن مطعم تالاد الذي يقدّم وجبتَي الفطور والعشاء على شكل بوفيه يضم تشكيلة واسعة من المأكولات الشعبية الإقليمية الشهيرة، بالإضافة إلى مطعم تشوب تشوب الذي يُعد أول مطعم يقدّم البيرة والمأكولات اللذيذة على الطريقة الآسيوية في منطقة ماي كاو.



منتجع أفاني+ كوه لانتا

يستكنّ منتجع أفاني+ كوه لانتا الذي خضع لعملية ترميم على جزيرة كو لانتا ياي الجميلة بين جزر في في ومحافظة كرابي، قبالة ساحل تايلاند الغربي. ويضم هذا المنتجع غرفاً وفللاً أنيقة مطلة على البحر والشواطئ الخلابة في كوه لانتا، بالإضافة إلى مسكن غراند أوشن الفاخر والمُقام فوق شبه جزيرة خاصة والذي يحتضن حديقة منعزلة وغرفة طعام ومطبخ واسعَين ومجهّزين بالكامل. كما يضم المنتجع استراحة ريغي بار التي تشكّل الوجهة المثالية لارتشاف المشروبات المنعشة والاستمتاع بأمسيات مميزة.

يمكن للزوار الانطلاق بجولات على الجزر المحيطة واستكشاف غابة تونغ يي بينغ الاستوائية التي تتميّز بتنوّعها البيولوجي المذهل والغوص في المياه المتلألئة وتأمّل الغروب على متن يخت خاص. وقد استوحِي تصميم المنتجع الجديد من الهندسة المعمارية التقليدية في بلدة لانتا القديمة، فيزاوج ما بين التراث التايلاندي العريق وتاريخ قبائل الموكين والمستوطنين المسلمين والصينيين لإلقاء الضوء على العلاقة التاريخية التي تربط كرابي ببينانغ وسنغافورة.



منتجع أفاني آو نانغ كليف كرابي

يوفّر ساحل محافظة كرابي الذي يشمل شواطئ آو نانغ ورايلاي، بعضاً من أروع الإطلالات في تايلاند. ويتميّز منتجع أفاني آو نانغ كليف كرابي الذي تم افتتاحه حديثاً بإطلالاته الخلابة على المنحدرات الصخرية الشهيرة التي تعلو فوق بحر أندامان، ويقع على مقربة من المقاهي والاستراحات المحلية. كما يوفّر تجارب مميزة تشمل رحلات على متن قوارب طويلة ورفيعة للاستمتاع بجلسة سباحة في المياه النقية،

ويحتضن غرفاً معاصرة تضمن نوماً هنيئاً، فضلاً عن فلل خاصة على ارتفاع أعلى توفّر إطلالات آسرة على مشهد الغروب وتضم مسبحاً ومنطقة استرخاء هادئة. كما يمكن للضيوف تجديد نشاطهم والانغماس في تجارب مناشِدة للحواس بين رحاب المنتجع الصحي في هذه الوجهة الرائعة التي تضم مسبحاً مرتفعاً يوفّر إطلالات خلابة على مشهد الغروب، ونادياً رياضياً داخلياً يلبّي كل احتياجات الضيوف، ونادي أفاني كيدز للصغار، فضلاً عن مطاعم متعددة .

