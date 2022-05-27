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إيلاف: تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري خلال حفل "Women in Cinema" الذي أقيم على هامش فعاليات "مهرجان كان السينمائي" بدورته الـ 75 واحتفل بدور المرأة في السينما بالتعاون مع إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

حضرت صبري المهرجان ممثلةً علامة "كارتيير"، حيث تزينت بمجوهراتها كونها سفيرة هذه العلامة، وأول شخصية عربية كانت قد اختارتهة هذه الماركة العريقة لتكون وجهاً لها.

كما ارتدت فستاناً أبيضاً لامعاً حمل توقيع المصمم اللبناني رامي القاضي.

