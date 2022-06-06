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إيلاف: جرعة مكثفة من الإثارة جاء بها الإعلان التشويقي للفيلم المنتظر كيرة والجن للمخرج مروان حامد، بعد أن أطلقت شركة سينرجي للإنتاج الفني الإعلان التشويقي للفيلم،المنتظر إطلاقه في دور العرض ابتداءً من 30 يونيو الحالي.

العناصر التي كشف عنها الإعلان التشويقي تمثلت في آلة كاتبة، وحرائق، وأسلحة نارية، وطلقات رصاص، وحيوانات تركض باستمرار كالخيول والكلاب، وسجناء يسيرون في قبضة الشرطة، وأوراق لعب، وحذاء قديم مهترئ وأصفاد وبيانو وساعة وكاميرا وفيلم قديم وانفجارات وطائرات حربية وغير ذلك.

كل هذه العناصر تقدم لمحة فقط مما يمكن أن يظهر في كيرة والجن، الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية تعود بالزمن لأكثر من 100 عام وبالتحديد إبان ثورة 1919، تلك الفترة التي شهدت ذروة مقاومة المصريين بقيادة سعد زغلول للاحتلال الإنجليزي، وتتمثل المقاومة في شخصيتيّ كيرة (كريم عبد العزيز) وعبد القادر الجن (أحمد عز)، كما يقدم الفيلم نظرة متفحصة على المجتمع المصري في تلك الفترة.

وبالإضافة للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، يضم الفيلم عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم هند صبري وسيد رجب وأحمد مالك وهدى المفتي ورزان جمال ولارا اسكندر وعلي قاسم ومحمد عبد العظيم.

فيلم كيرة والجن من إخراج مروان حامد، من تأليف أحمد مراد، ويضم في فريق العمل كل من مدير التصوير أحمد المرسي، والمونتير أحمد حافظ، والستايلست ناهد نصر الله، والمؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور باسل حسام، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مدير شركة سينرجي للإنتاج الفني التي أسسها المنتج تامر مرسي، وتتولى شركة MAD Solutions مهام تسويق الفيلم.

وهو يُسجل التعاون الخامس بين مروان ومراد، التي كان أحدثها الجزء الثاني من الفيل الأزرق، وأصبح أول فيلم مصري تتجاوز إيراداته الـ 100 مليون جنيه مصري والأعلى حتى الآن في تاريخ السينما المصرية؛ كما يُسجل الفيلم التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد وكريم عبد العزيز بعد فيلم الفيل الأزرق بجزئيه، والتعاون الأول بين مروان وأحمد عز، والتعاون الثاني بين مروان حامد وسينرجي للإنتاج الفني بعد الفيل الأزرق 2.