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لندن: أعلن أسقف كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية، الخميس أنّه يضمّ صوته إلى "صلوات الملك والعائلة الملكية" بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت تُعتبر رئيسة الكنيسة الأنغليكانية.

وقال الأسقف في بيان "لقد فقدنا الشخص الذي ساعدنا ولاؤه الثابت وخدمته وتواضعه على إعطاء معنى لما نحن عليه، من خلال عقود من التغيير الاستثنائي في عالمنا وأمتنا ومجتمعنا".

وأضاف "صلواتي مع الملك والعائلة الملكية. عسى أن يكون الله بقربهم ويعزّيهم في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة".