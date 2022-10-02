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إيلاف: أطلقت علامة "Etika Jewels"، متجر أونلاين متخصّص في المجوهرات ذات التصميمات العصرية التي تناسب الاستخدام اليومي والمصنوعة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة التي تم الحصول عليها بطريقة مسؤولة طبقًا لأعلى المعايير الأخلاقية.

الألماس المُصنّع، كما يوحي اسمه، هو ألماس حقيقي تم تصنيعه في بيئة مختلفة هي داخل المختبر. ويتطابق تمامًا من حيث الشكل والتركيبة الكيميائية مع الألماس المستخرج من المناجم ولا يمكن تمييزه عنه، يصنع باستخدام تكنولوجيا متخصّصة تتبع المعايير الأخلاقية وبداخل مختبرات خاضعة للرقابة، لذا لا يرتبط تصنيعها بأي نزاعات أو عمالة أطفال أو ظروف عمل غير آمنة.

ويظهر التزام Etika Jewels® المستمر بتقديم منتجات فاخرة مستدامة في كل خطوة، فهي علامة تجارية رقمية تمامًا لا تحتفظ إلا بأقل مخزون من المنتجات كما تستخدم مواد تغليف صديقة للبيئة وصناديق مجوهرات من الجلود النباتية.

كانت مؤسِسةEtika Jewels® ، بسمة شاعري، قد فكرت بالفعل قبل بضع سنوات في إطلاق علامة تجارية للمجوهرات المستدامة التي يتم تصنيعها بالمختبرات، بعدما شاهدت فيلم وثائقي عن الألماس وخبايا هذا المجال. وبعد عدة أعوام من العمل في إكسبو 2020 دبي، استلهمت فكرة بدء علامتها الخاصة من المبادرات العديدة بالمعرض المتعلقة بمبدأ الاستدامة والتي شجعتها على اتخاذ خطوة تجاه بدء عملها الخاص.

وعن ذلك، تقول بسمة: "بعد 12 عامًا من العمل في مجال منصات السفر الرقمية، قررت أن أتخذ خطوة مختلفة وأسعى لتحقيق حلمي الكبير وهو إنشاء شركة ذات تأثير من شأن نشاطها أن يُحدث فرقًا. بدأت تعلُّم المزيد عن كيمياء الكربون والألماس وعلم الجواهر والأحجار الكريمة واستخدمت خبرتي في المجال الرقمي لإنشاء منصة تمنح النساء طريقة أسهل لتسوق المجوهرات وأطلقت علامة تجارية تُعبّر عن امرأة هذا العصر التي تتميز بالنشاط والعصرية كما أنها عطوفة ومصممة على بلوغ أهدافها".

وتضيف قائلة: "هدفنا في Etika Jewels® أن نجعل المجوهرات الماسية في متناول يد كل امرأة وأن نوفر لهن قطع رائعة بأسعار مناسبة. نضمن لكل عميلاتنا أن الألماس المستخدم حقيقي وتم تصنيعه بطريقة مسؤولة طبقًا لأعلى المعايير الأخلاقية كما نقدم لهن خدمة من القلب. نحن علامة تسعى إلى تمكين ودعم النساء لنُساهم في شعورهن بالرضا عن أنفسهن".