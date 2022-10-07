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إيلاف: أطلقت علامة "تشيكي مونكي" لأزياء الأطفال، مجموعتها لموسم خريف وشتاء 2022 في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية.



سواء كانت الملابس مُخصّصة للعب في الحديقة أو لأيام المدرسة الممتعة أو حتى لقضاء عطلة مليئة بالإثارة، فإنّ مجموعة "تشيكي مونكي" لموسم الخريف والشتاء تجسد جوهر المرح في هذه المجموعة الجديدة والتي تتوفر من عمر حديثي الولادة حتى سن 7 سنوات، وتتمحور حول التصاميم الجديدة بألوان زاهية وأقمشة لطيفة. يمكن تنسيق كلّ قطعة ومطابقتها بسهولة أو استكمالها بأزياء متطابقة تماماً.





مع تغير لون أوراق الشجر واقترابنا من الموسم الأكثر برودة، ستحافظ المجموعة الواسعة التي توفرها العلامة التجارية من خيارات الهودي، والتي تتميز بتفاصيل دمية التميمة، على دفء أطفالكِ وأناقتهم. كما توفر العلامة التجارية أيضًا قيمة مميزة على مجموعات مُتعدّدة أنيقة للفتيات والفتيان، مما يجعلها مثالية لتغيير الملابس سريعًا من دون حدوث فوضى.



بدءً من الملابس الأساسية الرائعة التي يجب توافرها في خزانة الملابس مثل الجمبسوت المزركش والفساتين الغريبة وصولاً إلى القطع الأساسية الراقية من التيشيرتات والسراويل القصيرة والبلوزات التي تتميز بألوان نابضة بالحياة، تجعل المجموعات والقطع من السهل تغييرها في المنزل أو في الخارج.





