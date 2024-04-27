إيلاف من الرياض: بالشراكة مع "الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية" وضمن مبادرة "صناع السعادة"، التي أطلقتها الهيئة لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر البشرية في قطاع الترفيه، أعلنت "أكاديمية MBC" عن إطلاقها الموسم الرابع من "رحلة إبداعية حول المملكة" برعاية "MBC TALENT"، وذلك في خطوة هي الأكبر من نوعها في البلاد بهدف اكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز مواهب المملكة في مختلف اختصاصات الإنتاج والترفيه والإعلام.

البداية من تبوك

وفيما تهدف الرحلة الإبداعية إلى تغطية معظم المناطق السعودية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، تتوقف الرحلة الإبداعية لهذا الموسم عند عدة محطات رئيسية في كل منطقة من مناطق المملكة، حيث انطلقت الرحلة في 18 نيسان (أبريل) وامتدت عبر يومين لتغطي تبوك في المنطقة الشمالية.

ولاحقاً تتواصل المحطات تباعاً على مدار الرحلة الإبداعية وصولاً إلى جازان في جنوب المملكة، والخبر في المنطقة الشرقية، فمدينة جدة في المنطقة الغربية، وأخيراً وليس آخراً العاصمة الرياض في المنطقة الوسطى.

10 اختصاصات

ومن المزمع أن تشمل تجارب الأداء في كل محطة عشرة اختصاصات هي التقديم الإذاعي، التقديم التلفزيوني، الدو بلاج، صناعة الأفلام، الكوميديا، الفنون الادائية، التمثيل، الموسيقى، العزف، والفنون البصرية، وذلك تحت إشراف نخبة من المحكّمين الأساتذة، والمختصّين المشهود لهم في قطاعات الإنتاج والترفيه والإعلام من السعودية وغيرها من بلدان المنطقة.

مليون ريال سعودي

يتنافس المتسابقون عبر محطات الرحلة للفوز بجوائز تبلغ قيمتها أكثر من مليون ريال سعودي، حيث يحصل الفائزون بالمركز الأول عن كل فئة على 50 ألف ريال، فيما يحصل الفائزون بالمركز الثاني على 20 ألف ريال، و10 آلاف ريال للفائزين بالمركز الثالث.

جديرٌ بالذكر أن القيّمين على الرحلة الإبداعية حول المملكة من "أكاديمية MBC" و"الهيئة العامة للترفيه" يتوقعون زيادةً في حجم وأعداد المشاركين المُرتَقبين هذا العام سيما في ضوء الاختصاصات والفئات النوعية الجديدة المُدرجة.

ومن المرتقب لهذا الموسم أن يكون الأضخم، وهو ما بدأت ملامحه بالتكشّف منذ المحطة الأولى في تبوك، حيث جرى إعداد التجهيزات المرافقة لاستيعاب الآلاف من المتقدمين والمتأهّلين، إلى جانب التركيز بشكل مكثّف على تقييم وتحكيم تجارب الأداء للمشاركين والفائزين المتأهّلين عن كل فئة ضمن كل محطة من محطات الرحلة.