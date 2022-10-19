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إيلاف من بيروت: يشهد الإطلاق الرسمي لمتجر سيلفريدجز الفاخر في لندن مشاركة التؤامين الأميركيتين من أصل فلسطيني سيمي وهايز خضرا، وانتقال علامتهما التجارية SimiHaze Beauty الخاصة بالجمال إلى المملكة المتحدة، بعدما أطلقتاها في الولايات المتحدة في عام 2021.

وفي منشور نشرتاه على صفحتهما simihaze في منصة إنستاغرام، قالتا إنهما لا تصدقان إنهما متوجهتان إلى لندن، وأنهما ستشاركان في افتتاح متجر سيلفريدجز هناك ابتداءً من الخميس. أضافتا: "إننا موجودتان في طابق الجمال بين 20 و26 أكتوبر!!"، وهما تدعوان متابعينهما لمقابلتهما في 21 أكتوبر بين 12 ظهرا و2 بعد الظهر، "كي يتسوقن منتجهما شخصيًا لأول مرة".

تقدم SimiHaze Beauty مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل الجديدة، بينها تصميمات لماكياج لاصق، بثبت على الوجه لإطلالة جميلة وجريئة يمكن الحصول عليها في ثوان قليلة، بحسب تقرير نشته صحيفة "عرب نيوز". وتتميز كراسة الملصقات بمجموعة من التصاميم العصرية المستوحاة من ملابس منسقتي الأغنيات في الماضي، وهذا يعني استعمال أجنحة الكروم والآيلاينر المضيء وعيون القطط الثلاثية الأبعاد. وقد وسعت سيمي وهايز خضرا مروحة منتجات علامتهما التجارية لتشمل طلاءات للشفاه ومساحيق التسمير والماسكارا التي ترفع الرموش، وغيرها من مستحضرات التجميل.

نشأت سيمي وهايز خضرا بين الرياض ودبي ولندن، وهما معروفتان بإطلالتهما الجمالية المعاصرة، وغالبا ما يراهما الناس في الأماكن العامة وقد تزينتا بمكياج مستقبلي، وهذا ما تجسدانه في SimiHaze Beauty.

تعود مشاركتهما المبكرة في صناعة الأزياء إلى "بوتيك" والدتهن في الرياض الذي ساعدهما على تعلم خصوصيات عالم الموضة وعمومياته. بعد إنهائهما المدرسة الثانوية في دبي، ذهبتا إلى جامعة جنوب كاليفورنيا لدراسة إنتاج الأفلام والفنون الجميلة. تخرجتا بتفوق، على الرغم من أنهما واصلتا طوال سنوات دراستهما العمل كمتنسقتين للأغنيات في حفلات حضرتها ثلة من المشاهير مثل كايلي جينر وبيلا حديد وهايلي بيبر.

وفي الماضي، كانت الأختان وجهين لحملات إعلانية خاصة بعلامات تجارية معروفة، بينها Off-White و Cartier و Michael Kors و 7For All Mankind. إلى أن قررتا إطلاق علامتهما التجارية الخاصة. ولأنهما اختارتا طريقًا غير مألوفة في قطاع الجمال، واجهتا بعض المشكلات في تقبل الناس ما تفعلان، والمنتجات التي تنتجان.

في مقابلة مع مجلة Elle، قالت سيمي: "بعض الناس يعتقدون أننا أشخاص غير حقيقيين"، في إشارة إلى بعض منشورات الكراهية التي تعرضتا لها في العلم الافتراضي. أضافت: "عندما يقابلنا الناس يقولون: 'أوه، إنهما لطيفتين حقا'. في العصر الحديث، الشهرة مع جانب من الكراهية هي التعريف الجديد للمرأة التي تريد امتلاك كل شيء".

