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إيلاف: كشفت متاجر التجزئة العالمية للأزياء الأوروبية "ساكور براذرز"، عن مجموعتها لخريف وشتاء 2022.

تركز المجموعة على الثياب المعاصرة التي تجمع البساطة والجودة والتصميم معاً، وتتمتع بألوان ترابية ومحايدة مستوحاة من الموسم الجديد.

الصيحات الثلاثة الرئيسية التي تم إبرازها في أول مجموعة هي:



متجر مطور

من القطع المطبوعة المتميزة المستوحاة من الإجازات (سواء في المنزل أو في الخارج) إلى القطع الهادئة بألوان محايدة التي تعمل بشكل مثالي مع السلع العابرة للموسم، تتميز المجموعة بمجموعات رياضية متطورة تركز على الأناقة دون تجاهل الراحة. تكشف المجموعة عن بليزر من الكتان بنسبة 100% غير مبطنة مثالية لرجال الأعمال الذين يرغبون في ارتداء الملابس لإثارة الإعجاب، وتشمل المجموعة الرجالية أيضاً أطقم ملابس النوم والبولو والقمصان غير الرسمية والسراويل القصيرة.





ثياب عصرية

ادمج بين ملابس البيت المريحة والعملية والكاجوال من خلال قطع خام بأساسيات مميزة وقمصان جيرسيه ناعمة. باستخدام اللمسات الذكية والألوان الموسمية، تعيد مجموعة ساكور براذرز لخريف وشتاء 2022/2023 تعريف قوانين لباس العمل من أجل التطبيق العملي والراحة.

تتميز البليزرات المصنوعة من نسيج الصوف الناعم برنس أوف ويلز بقصة ساكور المميزة - مدببة من خلال الصدر مع أكتاف بارزة قليلاً، مما يبرز جسم الرجال. من الكنزات الخفيفة والجينز إلى القمصان والسراويل القصيرة، يمكن دمجها تلقائيًا ومطابقتها لقضاء فترة ما بعد الظهيرة المثالية بعيدًا عن المكتب. تستعمل لأول مرة مجموعة من القطن العضوي، تتميز المجموعة أيضًا بأزياء تجمع بين الملابس المنزلية مع لمسة رياضية مريحة مصنوعة من القطن العضوي.

بالنسبة للنساء، تم تصميم السترات الجلدية الناعمة التي تتميز بتفاصيل مميزة في بتصميم راكبي الدراجات النارية الكلاسيكي. من أطقم البليزرات الملونة ذات القطعتين إلى الجاكيتات والقمصان ذات فتحة رقبة فريدة والكنزات المحبوكة إلى الفساتين الفضفاضة – تحتوي مجموعة النساء لخريف وشتاء 2022/2023 من ساكور على تصاميم لا غنى عنها في الوقت الحالي وتصميمات كلاسيكية سترتديها إلى الأبد.



مجموعة النادي



من سترات التويد الرياضية إلى الكارديغان الصوفية للرجال، تجمع هذه الصيحة بين القطع الرياضية والتصاميم الرسمية المستوحاة من الجيل الحديث (الجيل زد). تتميز مجموعة الجيل زد من ساكور بأنها غير رسمية ومريحة مع لمسة من التمرد، كما أنها تظهر نمط جديد من الحياة.

في التصميمات الخالدة والموجهة إلى الموضة، تتميز مجموعة النساء بالتصاميم الحادة والضيقة والتصاميم ذات الحجم الكبير والضخمة. امنحي لنفسك مظهراً مصقولاً مع مجموعة الساتان من ساكور براذرز، وهي مثالية للإلهام السلس والخالد.