قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: لأكثر من عقدين من الزمن ، كان رالف لورين رائدًا في مكافحة السرطان، حيث تدعم مبادرة "Pink Pony"، البرنامج الخيري العالمي للعلامة المخصص لرعاية مرضى السرطان والوقاية منه، ويتضمن برامج البحث والفحوصات والتشخيص المبكر والعلاج والتعليم والتنقل مع المرضى.

تعتمد حملة هذا العام على التزام الشركة المستمر بزيادة الوعي والأموال حول هذه القضية، مع التبرعات التي تم جمعها من مجموعة منتجات "Pink Pony" السنوية لصالح صندوق "Pink Pony" التابع لمؤسسة "Ralph Lauren Corporate Foundation"، بالإضافة إلى شبكة دولية من جمعيات السرطان الخيرية.



لتعزيز جهود "Pink Pony" المستمرة ، أعلنت مؤسسة "Ralph Lauren Corporate Foundation" مؤخرًا عن التزام بقيمة 25 مليون دولار في تمويل منحة جديدة لتوسيع أو إنشاء خمسة مراكز للسرطان تحمل اسم رالف لورين.

تشارك مؤسسة Ralph Lauren Corporate Foundation مع Conquer Cancer ، مؤسسة ASCO ، لتحديد المستفيدين من المنح الثلاثة الإضافيين ، والذين سيُطلب من كل منهم الحصول على تصنيف من المعهد الوطني للسرطان.



دعماً لحملة هذا العام ، ستتبرع الشركة بنسبة 100 ٪ من سعر الشراء من بيع قميص Pink Pony Oxford الجديد و Pink Pony Fleece Hoodie و 25 ٪ من سعر الشراء من بيع Pink Pony Cashmere Hoodie الجديد ، بالإضافة إلى اختيار كلاسيكيات البولو باللون الوردي ، إلى Pink Pony Fund أو إلى شبكة من الجمعيات الخيرية الدولية لمكافحة السرطان ؛ داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، تعود العائدات لصالح Pink Caravan (جمعية خيرية مسجلة رقم 146) وداخل المملكة العربية السعودية ، تعود العائدات لصالح جمعية الزهراء (جمعية خيرية مسجلة رقم 366).



ستعرض الشركة سلسلة من الأنشطة في المتاجر لزيادة الوعي وجمع الأموال لـ Pink Pony في جميع أنحاء العالم. ستقدم مطاعم Ralph Lauren ومقاهي Ralph’s على مستوى العالم مشروبات Pink Pony المميزة - "Pink Pony Cocktail" و "Beet Latte" - وستذهب العائدات لدعم صندوق Pink Pony أو منظمة السرطان المحلية. بالإضافة إلى ذلك ، ستضيء المتاجر الرئيسية للشركة في نيويورك والصين وكوريا واليابان واجهاتها باللون الوردي. كما سيتعهد سفير جولف رالف لورين بيلي هورشل بمبلغ 1000 دولار أمريكي لصندوق Pink Pony مقابل كل طائر يصنعه في أكتوبر.