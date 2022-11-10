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إيلاف: مع تعافي صناعة السفر الدولية من تداعيات جائحة كوفيد، تشهد هنغاريا توافداً أكبر للزوار من الشرق الأوسط بمن في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبحسب وكالة السياحة الهنغارية (فيسيت هنغاري)، فـإن الموسم الحالي والأشهر المقبلة ستكون الأفضل سياحياً لهنغاريا من سوق الشرق الأوسط منذ بدء جائحة كورونا.

وفي هذا السياق، أشارت أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الوطني الهنغاري للبيانات إلى أن أكثر من 7,500 مسافر من الإمارات العربية المتحدة زاروا هنغاريا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022؛ وهي زيادة بنسبة 90٪ مقارنةً بإجمالي عدد الزيارات من الإمارات في العام 2021 والذي بلغ 4,000 زائر.

وبالإضافة للإمارات العربية المتحدة، فقد استقبلت هنغاريا أيضاً 2,700 زائراً من المملكة العربية السعودية في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2022، وهو رقم مقارب لأعداد الزوار من المملكة في 2019 والذي وصل إلى 2,904 زائراً.

وبمقارنة أرقام العام الحالية بإجمالي عدد الزوار السعوديين الذين استقبلتهم هنغاريا في العام 2021 والذي بلغ 1,400 زائراً فإن الزيادة في عدد الزوار بنسبة 88% إلى جانب مؤشرات سوق السفر من المملكة تجعل من منها سوقاً استراتيجياً في تعزيز مكانة هنغاريا كوجهة سياحية مفضلة لدى العائلات والأفراد السعوديين.

تركز وكالة السياحة الهنغارية (فيسيت هنغاري) على تسليط الضوء على خيارات المرح العائلي والأنشطة الخارجية وأفضل الأماكن السياحية والتجارب الاحتفالية إلى جانب السياحة العلاجية. وقامت وكالة السياحة الهنغارية باقتراح قائمة بأهم 12 مَعلَم وفعالية تجعل من بودابست وجهةً سياحية لا بد من زيارتها هذا الشتاء 2022، وهي:

1. سوق عيد الميلاد في ساحة فوروسمارتي

2. سوق عيد الميلاد في باسيليكا الحائز على جائزة أفضل سوق لعيد الميلاد في أوروبا لعام 2022 عن طريق التصويت عبر الإنترنت لأفضل وجهة أوروبية

3. حلبة التزلج على الجليد في الهواء الطلق في قلعة فاجدا هونياد الأكبر في أوروبا

4. حمامات بودابست العلاجية

5. التزلج على الجليد في نورمافا

6. زيارة المدن القريبة من سانتاندري لسوق عيد الميلاد ومتحف عيد الميلاد وقصر غودولو الملكي

7. القيام برحلة في ترام عيد الميلاد المتلألئ بالأضواء

8. التنزه في الثلج حول قلعة بودا الشهيرة

9. تسوق مثالي لعيد الميلاد (للأزياء الراقية، أزياء المصممين المحليين، والأزياء المصنوعة يدويًا)

10. مشاهدة عرض كسارة البندق في دار الأوبرا في بودابست

11. تجربة مقاهي بودابست الشهيرة والاستثنائية

12. رحلة عشاء بحرية مميزة في نهر الدانوب