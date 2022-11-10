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إيلاف: طرحت دار "Moschino" مجموعتها من الأزياء النسائية لخريف وشتاء 2022.

قام جيريمي سكوت في هذه المجموعة بجولة في مفهوم المنزل المجهز تجهيزًا جيدًا وما يدل عليه مظهره ويوحي به. حيث يمكن رؤية الأواني الفضية وساعات الأجداد والثريات المكسوة بالكريستال على مدرج البذخ المطلق بلحمة سريالية.

حقائب اليد هذا الموسم ليست أقل فخامة أو سريالية. على شكل ساعات وقلوب وكتب - يجعل موسكينو لحقيبة اليد بيانًا خاصًا بها.

تعكس التفاصيل موضوع المجموعة بتفاصيل باروكية وأدوات منزلية مثل الساعات ومقابض الأبواب والأواني الفضية المستخدمة كزخارف للأناقة في عالم موسكينو الآسر.

تأسست دار موسكينو في عام 1983 على يد فرانكو موسكينو وبرزت في صدارة مشهد الموضة العالمي من خلال التصاميم الساخرة. في عام 2013 ، تم تعيين جيريمي سكوت مديرًا إبداعيًا ، وليس من المستغرب أن تصل العلامة التجارية إلى مستوى جديد بتصاميمه الأصلية غير المتوقعة هذا الموسم والتي تشيد بمفاهيم فرانكو موسكينو الأصلية.