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إيلاف: وصلت شركة أوتوموبيلي بينينفارينا إلى محطة رئيسة جديدة في مسيرتها مع وصول سيارة باتيستا GT الكهربائية بالكامل إلى منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة، في المملكة العربية السعودية. يتزامن وصول بينينفارينا باتيستا إلى العاصمة السعودية، الرياض، مع توسيع نطاق عمليات العلامة الإيطالية الفاخرة في المنطقة باختيار واحدة من شركات السيارات الفارهة العاملة في المملكة، وهي شركة تسعة للمحركات "Nine Motors" لتكون أحدث موزعي شركة أوتوموبيلي بينينفارينا. ويُشار إلى أن شركة تسعة للمحركات "Nine Motors" مسؤولة عن المبيعات والصيانة لسيارة بينينفارينا باتيستا GT الخارقة والحائزة على العديد من الجوائز في مواقع رئيسة على مستوى المملكة العربية السعودية، ليبلغ إجمالي عدد موزعي العلامة الإيطالية 27 موزعًا رسميًا على مستوى العالم.

ويأتي توسُّع شركة أوتوموبيلي بينينفارينا في المملكة العربية السعودية تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 الرامية لبناء مستقبل أكثر استدامة. وتتمثّل رؤية المملكة وطموحاتها في سيارة GT الخارقة المتطورة الكهربائية بالكامل لتسريع وتيرة التحوّل إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الاستدامة.

صرّح بير سفانتسون، الرئيس التنفيذي لشركة Automobili Pininfarina: "نشعر جميعًا بالفخر والاعتزاز بإطلاق سيارة بينينفارينا باتيستا في المملكة العربية السعودية، واحدة من البلدان الأساسية التي تحرص علامتنا الفاخرة على تعزيز وجودها بها. من المقرر الاكتفاء بتصنيع 150 سيارة فقط بمواصفات خاصة بناءً على طلب العملاء من مختلف أنحاء العالم في مصنع الشركة بمدينة كامبيانو بإيطاليا، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة تسعة للمحركات "Nine Motors"، ونتطلع إلى الترحيب بعملاء جدد، وانضمامهم إلى عائلة أوتوموبيلي بينينفارينا.

"وإنّها للحظة فارقة في مسيرة شركة أوتوموبيلي بينينفارينا أن تتألّق سيارة GT الخارقة لأوّل مرة في العاصمة الرياض، مع تسارع عملية الإنتاج وتقدمها يوما بعد يوم في مصنعنا الخاص بطابعه الفريد. وإنّي لأتطلّع شخصيًا إلى استعراض أهم الميزات الّتي حظيت بتقدير فائق من عملائنا الحاليين، وأبرزها أداء باتيستا والخدمة الفاخرة للتصميم والتصنيع بمواصفات مخصصة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط."

