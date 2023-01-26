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إيلاف: في يناير من كل عام، تقوم كلير شوازن، المديرة الإبداعية لبوشيرون، بزيارة أرشيف الدار لإنشاء مجموعة جديدة من المجوهرات الراقية ؛ يشهد هذا العام إطلاق "Histoire de Style، Like a Queen".
عندما بلغت الأميرة إليزابيث الثامنة عشرة في عام 1944 ، تلقت بروش بوشيرون زبرجد مرصع بالألماس ومشبك مزدوج. وإستمرت في ارتداء هذا التصميم العاطفي طوال فترة حكمها. في عام 2020 ، قررت كلير أن تستلهم من هذه القطعة الفريدة لإنشاء مجموعة مجوهرات راقية تعيد تفسير تصميم آرت ديكو الشهير من خلال 18 تصميمًا جديدًا معاصرًا. "هيستوار دي ستايل ، مثل الملكة" تبرز باللعب على أحادية اللون والبهجة المكثفة ، مستوحاة من روح الملابس البراقة التي ارتدتها الملكة إليزابيث.
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