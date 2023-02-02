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إيلاف: كشفت علامة adidas للملابس الرياضية تعاونها مع الممثلة الصاعدة وأحدث عضو في عائلتها العالمية "جينا أورتيغا" في إطلاق خط ملابس رياضية جديدة وأنيقة بعنوان "adidas Sportswear".

يهدف الخط الجديد إلى الارتقاء بالإطلالة اليومية للأجيال القادمة من خلال مجموعة من التصاميم الجديدة التي تستخدم أحدث تقنيات الأداء التي تم استخدامها في مجموعات الأداء للرياضيين، لعقود من الزمن، لتحقيق نفس مستوى الراحة والثقة عبر المظهر اليومي.

تحدثت "جينا أورتيغا" عن تجربتها ومشاركتها قائلة: " تعد الطريقة التي أعبر بها عن نفسي، سواء كان ذلك من خلال صوتيا أو مظهري، أمر أبذل شخصيًا الكثير من الطاقة عليه لأنني أعرف مدى تأثيره في إلهام الآخرين. إن الإيمان بنفسي كلل وكل ما أمثله يستمر في أن يكون رحلة. ومن خلال التجارب الجديدة، أتعلم واكتشف المزيد من الجوانب عن نفسي. أنا مؤيدة حازمة للتعبير عن جميع اهتماماتك وشغفك وسماتك المختلفة، سواء كان ذلك من خلال ما تفعله أو ما ترتديه أو ما تدافع عنه - ولهذا السبب كنت متحمسًة للغاية للعمل مع adidas على هذه العلامة الجديدة ".

اورتيغا هي ممثلة، وناشطة، ومنتجة، وأيقونة موضة، وأكثر من ذلك بكثير، فهي تمثل وتعكس وتدعم التفرد والتنوع بشكل حقيقي - فهي تجسد تمامًا المبادئ التي صُممت من أجلها ملابس adidas Sportswear.

في حديثها عن العلامة الجديدة، قالت Jasmin Bynoe، مديرة التصميم الأولى لـ adidas Sportswear : "تمزج ملابس adidas Sportswear بخبرة بين التصميم الرياضي والتفاصيل الجديدة، وتجمع بين أحدث تقنيات الأداء من adidas والإطلالة المريحة أولاً للارتقاء بأناقة مرتديها اليومية. نحن متحمسون للغاية لانضمام Jenna إلى عائلة adidas وستكون وجه العلامة، حيث يمثل الخط الجديد احتفالًا حقيقيًا بالتعبير عن الذات والفردية - وهو متوافق تمامًا مع كل ما تمثله. نقدم مجموعة من القطع التي يمكن استخدامها كلوحة قماشية فارغة لكل من يرتديها ليقوم بارتدائها وتنسيقها على النحو الذي يراه مناسبًا ، وقد أولينا اهتمامًا خاصًا لدمج قصات وألوان وتفاصيل تصميم بسيطة ، بحيث يسهل ارتداء المجموعة بغض النظر عن ماهية يوم مرتديها ".