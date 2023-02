قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: للاحتفال بعيد الحب لعام 2023، ابتكرت علامة "Etika Jewels" للمجوهرات المستدامة مجموعة خاصة من القلادات تحمل اسم "The Love Circle".

تتكون المجموعة من خمس قلادات تتدلى منها حلية دائرية أنيقة مصنوعة من الذهب الأصفر أو الأبيض عيار 18 قيراط، وتُزينها قطع ألماس مُصنّعة في المختبر ومحفور عليها كلمة "أحبك" بخمس لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية. تُقدم هذه المجموعة قطع تحمل رسالة بسيطة ولكنها ذات مغزى رائع.

هذه المجموعة الحصرية هي جزء من حملة "Say the Words" التي أطلقتها العلامة للاحتفاء بالحب بجميع أشكاله، سواء كان بين الأحباء أو الأصدقاء أو أفراد العائلة. تم تصميم المجموعة بشكل فريد لتُعبر عن أصدق المشاعر من خلال قطع مجوهرات راقية مستدامة لا يخفت رونقها أبدًا. لذا، فإن كل قطعة تصلح لأن تكون هدية ذات دلالة تُعبّر عن الحب ويمكن الاحتفاظ بها وتناقلها من جيل إلى آخر. إن تصميم حلية القلادة بشكل دائري أنيق يجعلها مناسبة تمامًا كهدية عصرية ذات قيمة عاطفية ويمكن تنسيقها مع إطلالات مختلفة لعيد الحب.