إيلاف من كييف: قال مسؤول كبير في أوكرانيا إن بلاده أحبطت مؤامرة سرية لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وكشف عن أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها روسيا بتجنيد مثل هؤلاء "الجواسيس" رفيعي المستوى داخل أجهزة الأمن الأوكرانية، وذلك وفقاً لما نشره موقع صحيفة "بوليتيكو" الثلاثاء.

زيلينسكي أكد سابقا أنه تعرض لأكثر من 10 محاولات اغتيال، مما يعزز من إعلان جهاز الأمن الأوكراني يوم الثلاثاء أنه أحبط مؤامرة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي من قبل مسؤولين أمنيين أوكرانيين سريين يعملون لصالح روسيا.

عقيدان لم يتم الكشف عن هويتهما

وقالت كييف إن عقيدين لم يتم الكشف عن هويتهما من إدارة أمن الدولة الأوكرانية، وهي المنظمة الرئيسية التي تحمي كبار المسؤولين بما في ذلك زيلينسكي، كانا جزءًا من مجموعة من العملاء السريين الذين يساعدون جهاز الأمن الروسي، في التخطيط للاغتيال.

وتم القبض على العقيدين وقالت كييف إن المؤامرة تضمنت خططا لقتل رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك ورئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف.

10 محاولات اغتيال

وسبق أن قال زيلينسكي إنه نجا من أكثر من 10 محاولات اغتيال. وقال أرتيم ديهتيارينكو، المتحدث باسم جهاز أمن الدولة الأوكراني، لصحيفة بوليتيكو: "هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها مسؤول رفيع المستوى في إدارة أمن الدولة جاسوسا للعدو الروسي".

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا أطلق المسؤولون الروس وأجهزة الأمن عمليات استخباراتية ضد أوكرانيا، بهدف نزع الشرعية عن زيلينسكي وحكومته والإطاحة بهما، و زرع الذعر بين الأوكرانيين الذين أنهكتهم الحرب.

السجن مدى الحياة

وتم اعتقال العقيدين من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وإذا ثبتت إدانتهم في المحكمة، فسيواجهون السجن مدى الحياة بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي وخيانة الدولة.

وقالت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الأوكراني في بيان: "كانت إحدى مهام شبكة المخابرات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي هي البحث عن المنفذين بين الجيش المقربين من حماية الرئيس، والذين يمكنهم أولاً احتجازه كرهينة ثم قتله فيما بعد".

وقالت كييف إنه إلى جانب زيلينسكي، كانت مجموعة من عملاء جهاز الأمن الفيدرالي، بما في ذلك العقيد المنشق، يخططون لاغتيال رئيس الاستخباارت بودانوف.

وتابعت أنه في تلك العملية، كان من المفترض أن يقوم عميل سري في أوكرانيا بتتبع تحركات بودانوف وتمرير المعلومات إلى العملاء الروس من جهاز الأمن الفيدرالي.

اغتيال بصاروخ

وأوضح البيان كيف كان الروس يخططون لضرب مبنى به بودانوف بصاروخ ثم قتل الناجين بطائرات بدون طيار.

وكشف البيان عن أن أحد العقيدين في إدارة أمن الدولة الأوكرانية، كان يقوم بتوفير الأسلحة لعملاء جهاز الأمن الفيدرالي السري – طائرات بدون طيار من طراز FPV، وقاذفات RPG-7، بالإضافة إلى ألغام MON-90 المضادة للأفراد وفقًا لجهاز الأمن الأوكراني.

وقال ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني الذي تم استهدافه بعد إحباط المؤامرة: "كان عدداً محدوداً من الأشخاص على علم بعمليتنا الخاصة، وقمت بمراقبة تقدمها".

وكان من المفترض أن يكون الهجوم الإرهابي هدية لبوتين قبل التنصيب. سنواصل العمل مسبقًا حتى ينال كل خائن أحكام المحكمة المستحقة.

ميدفيديف واغتيال زيلينسكي

وعلى الرغم من أن المسؤولين الروس قالوا في الأمم المتحدة إن الكرملين ليس لديه خطط لقتل زيلينسكي، إلا أن دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي، دعا إلى اغتيال الزعيم الأوكراني عدة مرات.