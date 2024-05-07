إيلاف من لندن: أصبح جون سويني الوزير الأول الجديد لاسكتلندا بعد تصويت في البرلمان الذي يحمل اسم (هوليرود) بعد أن حظي بدعم أغلبية أعضاء حركة مجتمع المثليين.

وواجه سويني (60 عاما) تصويتا في البرلمان اليوم الثلاثاء، بعد فوزه في سباق قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي يوم الاثنين، لتأكيد تعيينه خلفًا لحمزة يوسف.

وامتنع حزب الخضر الاسكتلندي عن التصويت، حيث تمكن سويني من صد التحديات من زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوغلاس روس، وزعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار، وزعيم الديمقراطيين الليبراليين الاسكتلنديين أليكس كول هاميلتون.

وسيتم الآن تقديم اسم سويني إلى الملك تشارلز الثالث، ومن المتوقع أن تقام مراسم أداء اليمين الرسمية في المحكمة في إدنبرة في وقت مبكر من يوم غد الأربعاء، ليكون بعد ذلك قادرًا على تعيين حكومته.

واضطر يوسف إلى التنحي الأسبوع الماضي في مواجهة تصويتين بحجب الثقة بعد إنهاء اتفاق (بوت هاوس) لتقاسم السلطة مع حزب الخضر الاسكتلندي.

خطاب يوسف

وخلال خطابه الأخير كوزير أول، قال يوسف إن قلبه "سيظل ملكا لاسكتلندا إلى الأبد"، كما روى كيف أن قيادة بلاده منحته الفرصة لتحدي "المتعصبين العنصريين".

وقال: "لم يكن الشاب حمزة يوسف يتخيل أبداً أنه سيكون قادراً على قيادة هذا البلد. كنت في السادسة من عمري عندما طُلب مني العودة إلى المنزل لأول مرة، وأخشى أنه منذ ذلك الحين أصبح هذا حدثًا منتظمًا - في الواقع، يوميًا تقريبًا إذا نظرت إلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بي".

وقال إن "الافتراءات العنصرية" هي التي ألحقت الأذى به "ببساطة لأنه ليس لدي منزل آخر غير هذا المنزل، ولن أفعل ذلك أبدًا، ولن أملكه أبدًا".

وتابع السيد يوسف: "سيظل قلبي ملكًا لاسكتلندا إلى الأبد.

وقال: "لذلك، أن تتاح لي الفرصة لتحدي اليمين المتطرف، وتحدي المتعصبين العنصريين الذين طلبوا مني العودة إلى منزلي، وأن أكون في وضع يسمح لي بخدمة منزلي، والمساهمة في الحياة العامة في منزلي، وأن تتاح لي الفرصة أن أقود منزلي - لقد كان هذا أعظم شرف لم أكن أعتقد أنه مخصص للأشخاص الذين يشبهونني."

لا معارضة

ولم يواجه سويني أي معارضة في المنافسة على زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي، ووعد بـ "فصل جديد" للحزب، حيث تعهد باستخدام "الاحترام واللياقة" للدفاع عن قضية استقلال اسكتلندا.

وكانت وزيرة المال السابقة كيت فوربس قد رشحت للانضمام إلى السباق، لكنها بدلا من ذلك ألقت بدعمها خلفه.

وقال سويني في وقت سابق إنه يريد أن تلعب السيدة فوربس "دورا هاما" في حكومته إذا تم انتخابها.

ورداً على الأسئلة بعد خطابه بعد الفوز يوم الاثنين، أكد سويني أنه لن يعيد اتفاقية بوت هاوس مع حزب الخضر الاسكتلندي، مفضلاً تناول القضايا على أساس كل حالة على حدة.

