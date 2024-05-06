إيلاف من لندن: أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي جون سويني كزعيم جديد له، ومن المتوقع أن يصبح الوزير الأول القادم لاسكتلندا في الأيام المقبلة.

وسيكون سويني الزعيم السابع للحزب الوطني الاسكتلندي، وكان هو المرشح الوحيد بعد أن أعلن الوزير الأول حمزة يوسف الأسبوع الماضي أنه سيستقيل من منصب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي

وقال سويني إنه "يشرفني بشدة" وأنه "سيقدم كل ما أملك لخدمة حزبي وبلدي"، وكان قاد الحزب الوطني الاسكوتلندي من قبل وعاد إلى منصبه بعد استقالة حمزة يوسف الأسبوع الماضي، بعد أن خضع لاقتراحات بحجب الثقة بعد طرد حزب الخضر الاسكتلندي من الحكومة.

موافقة البرلمان

وسيحتاج جون سويني الآن إلى الحصول على موافقة البرلمان لخلافة حمزة يوسف كوزير أول. كما يتم تحديد التوقيت من قبل المكتب البرلماني، ويمكن أن يتم ذلك في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وسيكون أمام البرلمان 28 يومًا لترشيح بديل للسيد يوسف بمجرد قبول العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث استقالته.

وبمجرد توليه منصب الوزير الأول، فإن سويني سيحتاج إلى دعم حزب الخضر الذي كان الوزير الأول المستقيل فك الشراكة معه، لتمرير قوانين وميزانيات جديدة.

ويتوقع أن تبدأ المناقشات غير الرسمية مع حزب الخضر قريبًا، بينما يتطلع الحزبان في البرلمان وهما حزب الديمقراطيين الأحرار وحزب ألبا إلى فرصة لمقايضة أصواتها من أجل محاولة المشاركة في السلطة مع الحزب الوطني الأسكوتلندي.

