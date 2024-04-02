إيلاف من لندن: قال الوزير الأول في اسكوتلندا حمزة يوسف إنه "من الصعب بشكل متزايد" حماية أطفاله من العنصرية بعد أن تم استهدافه بكتابات معادية للإسلام بالقرب من منزله في دندي.

وتم رش إهانات عنصرية تتعلق بالتراث الباكستاني للوزير الأول الاسكتلندي على جدران وأسوار المنازل في أحد شوارع بروتي فيري، يوم الاثنين.

والحادث قريب من المكان الذي يعيش فيه الوزير الأول وهو من أصول باكستانية، مع زوجته وهي من أصول فلسطينية، وطفليه.

قانون الكراهية

وحدثت الكتابة على الجدران، التي تمت إزالتها منذ ذلك الحين، في اليوم الذي دخلت فيه قوانين جرائم الكراهية الجديدة المثيرة للجدل التي أصدرتها الحكومة الاسكتلندية حيز التنفيذ يوم أمس الإثنين.

ونشر السيد يوسف، الذي أصبح أول وزير أول مسلم وأقلية عرقية في اسكتلندا في مارس الماضي، على موقع X: "أبذل قصارى جهدي لحماية أطفالي من العنصرية وكراهية الإسلام التي أواجهها بشكل منتظم.

وأضاف: يصبح ذلك صعبًا بشكل متزايد عندما تستهدفني كتابات عنصرية على الجدران، وهي ظهرات بالقرب من منزل عائلتنا".

وقال يوسف: "هذا تذكير لماذا يجب علينا، بشكل جماعي، اتباع نهج عدم التسامح مطلقًا مع الكراهية."

اسلاموفوبيا

وهذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها يوسف على الإسلاموفوبيا التي تستهدف عائلته. وقال يوسف، الذي ظل أهل زوجته محاصرين في غزة لمدة شهر تقريبًا قبل الفرار عبر مصر، في يناير/كانون الثاني، إن حياة المسلمين والفلسطينيين يُنظر إليها على أنها "رخيصة" و"مختلفة".

وفي الشهر الماضي، أدان أيضًا "الهجمات المعادية للإسلام" على عائلته، ونفى مزاعم بأن التبرع الحكومي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) يمثل تضاربًا في المصالح.

وتحقق شرطة اسكتلندا في الكتابة على الجدران وقالت إن "التحقيقات مستمرة".

وقال الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتزعمه يوسف: "كانت هذه الكتابة على الجدران مقززة وغير مقبولة على الإطلاق. إنها تذكير لماذا نحتاج إلى اتباع نهج عدم التسامح مطلقًا مع الكراهية".

واضاف: "نحن ممتنون للسلطات لتحركها لإزالتها بهذه السرعة لأن هذا النوع من اللغة العنصرية الحقيرة يمكن أن يكون له تأثير خطير على الأفراد والأسر والمجتمع الأوسع الذين يضطرون إلى رؤيته".

وأكد الحزب الحاكم في اسكوتلندا: "العنصرية ليس لها مكان على الإطلاق في مجتمعنا ويجب على الجميع أن يلعبوا دورهم في تحديها."

