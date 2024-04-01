إيلاف من لندن: دخل قانون جرائم الكراهية الجديد في اسكتلندا حيز التنفيذ، وسط مخاوف من أنه قد يضر بحرية التعبير.

ويعزز التشريع القانون القائم ويوسع الحماية للفئات الضعيفة بجريمة جديدة هي "إثارة الكراهية". وكان برلمان سكوتلندا وافق على التشريع بأغلبية 82 صوتاً مقابل 32 وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت بعد نقاش حاد حول محتوياته.

وينشئ قانون جرائم الكراهية والنظام العام (اسكتلندا) لعام 2021 جريمة جديدة تتمثل في "إثارة الكراهية" فيما يتعلق بالعمر أو الإعاقة أو الدين أو التوجه الجنسي أو هوية المتحولين جنسيًا أو ثنائيي الجنس.

والعقوبة القصوى هي السجن لمدة سبع سنوات.

وبموجب التشريع الجديد، فإنه يرتكب الشخص جريمة إذا قام بتوصيل مواد أو تصرف بطريقة "قد يعتبرها شخص عاقل تهديدًا أو إساءة" بهدف إثارة الكراهية بناءً على الخصائص المحمية.

إثارة الكراهية

وكانت إثارة الكراهية على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الأصل العرقي كانت بالفعل غير قانونية في بريطانيا العظمى بموجب قانون النظام العام لعام 1986، ولكن في محاولة لتبسيط القانون الجنائي في اسكتلندا، أصبح هذا أيضًا الآن جزءًا من قانون جرائم الكراهية.

يذكر أنه في إنكلترا وويلز، لا يزال إثارة الكراهية على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي من خلال سلوك التهديد أمرًا غير قانوني.

ويتضمن قانون جرائم الكراهية في اسكتلندا المزيد من الخصائص المحمية.

وبموجب مشروع القانون، تعتبر الجرائم "مشددة"، والتي يمكن أن تؤثر على إصدار الأحكام، إذا كانت تنطوي على تحيز على أساس العمر أو الإعاقة أو العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو هوية المتحولين جنسيًا أو الاختلافات في الخصائص الجنسية (توصف أحيانًا بأنها “ثنائية الجنس” الجسدية أو الخصائص البيولوجية).

كما أنه يخلق جرائم جديدة تتمثل في "إثارة الكراهية" التي كانت تنطبق في السابق على العرق فقط، كما يلغي جريمة التجديف التي لم تتم مقاضاتها في اسكتلندا منذ أكثر من 175 عامًا.

وأثار عدد من المجموعات، بما في ذلك الكتاب والصحفيين والناشطين والشرطة والجماعات الدينية والثقافية، مخاوف بشأن تأثير القانون على حرية التعبير.

وقالت وزيرة الضحايا وسلامة المجتمع في الحكومة الاسكوتلندية سيوبهيان براون: "أعتقد أنه كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة" حول التشريع، قبل أن يستمر في الادعاء، بشكل غير دقيق، أنه "تم تمريره بالإجماع" من قبل نواب البرلمان الاسكوتلندي في عام 2021.

حماية حرية التعبير

ويشير مؤيدو القانون الجديد إلى أنه يحتوي على ضمانات تهدف إلى حماية حرية التعبير.

وعلى سبيل المثال، ينص على أن الدفاع عن شخص متهم بإثارة الكراهية هو إظهار أن أفعاله كانت "معقولة".

كما يشير إلى الحق في حرية التعبير في المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن حماية "الأفكار التي تسيء أو تصدم أو تزعج".

وفي الأخير، قالت الوزيرة براون: لكي تتم إدانتك بجريمة كراهية، "يجب أن تكون مهددًا ومسيئًا حقًا، ويجب أن يكون هناك افتراض معقول من الآخرين بأن هذا هو الحال".

