طوت السلطات الاسكوتلندية ملف الأميركي المتهم بالاغتصاب نيكولاس روسي من الذي كان زيّف موته بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وتم تسليم روسي الذي كان لفت انتباه السلطات الاسكوتلندية لأول مرة بعد إصابته بفيروس كورونا وتم نقله إلى مستشفى غلاسكو.

وكان حكم على روسي باعتباره رجلا مطلوبا في ولاية يوتا الأميركية بتهمة اغتصاب امرأة في عام 2008. ويقول المسؤولون الأميركيون إنه هارب زيف موته - حتى أنه أقام حفل تأبين خاص به - قبل أن يفر إلى المملكة المتحدة.

ضحية خطأ

وادعى روسي بأنه ضحية خطأ في تحديد الهوية وقال إنه يتيم أيرلندي اسمه آرثر نايت ولم يذهب إلى أميركا من قبل.

ومع ذلك، فقد تبين أنه غير اسمه أربع مرات خلال ثلاث سنوات، وقام بتلفيق عدد من القصص للاختباء من العدالة، حسبما قالت مراسل (سكاي نيوز) في اسكتلندا.

ولفت روسي انتباه السلطات لأول مرة بعد إصابته بفيروس كورونا وتم نقله إلى مستشفى جامعة الملكة إليزابيث في غلاسكو في ديسمبر 2021.

إشعار إنتربول

وبعد مرور عام، قضت محكمة إدنبره أن الوشم وبصمات الأصابع الخاصة به تتطابق مع تلك الخاصة بروسي، كما ظهر في إشعار عالمي للإنتربول بالمطلوبين.

وأشار روسي إلى أن أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية المارقة قد قام بالتوقيع عليه عندما كان فاقدًا للوعي في المستشفى.

واستمرت القضية على مدى عدة سنوات في المحاكم الاسكتلندية، حيث قام روسي بطرد فرقه القانونية وتمثيل نفسه.

وقالت متحدثة باسم شرطة اسكتلندا يوم الجمعة: "لقد ساعدنا الوكالات الشريكة في تسليم رجل يبلغ من العمر 36 عامًا". ويأتي ذلك بعد أن أبطل قضاة الاستئناف الشهر الماضي استئناف روسي.

وقال تقرير (سكاي نيوز) إن التسليم يضع "نهاية للعبة القط والفأر الضخمة التي لعبها مع النظام القانوني". وأضاف: "انتهى الوقت، انتهت اللعبة".