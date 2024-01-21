يواجه رمزي النقلة، شقيق زوجة رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، تهماً بالاتجار بالمخدرات وحيازتها. وقد مثل أمام القضاء الاسكتلندي مرتين: الأولى في قضية المخدرات المذكورة، والثانية في قضية مقتل شخص إثر سقوطه من شقة في مدينة داندي

إيلاف من لندن: يبدو أن مصائب نادية النقلة، الاسكتلندية من أصول فلسطينية وزوجة رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، لا تأتي فرادى. فبعد انقضاء محنة حصار أهلها في غزة مدة تزيد عن الشهر، قبل أن تنجح مساعي إخراجهم من القطاع، تواجه النقلة أزمة عائلية جديدة، بطلها شقيقها الأصغر الثلاثيني رمزي النقلة (36 عاماً)، والذي يمثل أمام القضاء الاسكتلندي بتهمة الاتجار بالمخدرات، بعدما اعتقل للتحقيق معه بحادثة وفاة شخص إثر سقوطه من شقة في مدينة داندي.



صورة تجمع عائلة حمزة يوسف بعد عودتهم من غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) صورة تجمع عائلة حمزة يوسف بعد عودتهم من غزة في تشرين الثاني (نوفمبر)

وكانت الشرطة الاسكتلندية استدعيت بعد إثر التبليغ عن سقوط شخص من شقة في شارع مورغان في مدينة داندي الواقعة في القسم الشمالي الشرقي من المملكة المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسكتلندية إنه "حوالى الساعة 8:20 من صباح يوم الأربعاء 10 كانون الثاني (يناير)، تلقينا بلاغاً يفيد بسقوط رجل من إحدى الشقق في شارع مورغان. ونقل الرجل البالغ من العمر 36 عامًا إلى مستشفى 'ناين ويلز' لتلقي العلاج جراء تعرضه لاصابات بالغة، وفارق الحياة يوم الأربعاء 17 كانون الثاني (يناير)".

وفي إطار التحقيقات في الحادث، اعتقلت الشرطة يوم الإثنين الماضي في 15 كانون الثاني (يناير) ثلاثة مشتبه بهم، هم رمزي النقلة وستيفن ستيوارت (50 عامًا) وفيكتوريا مكغوان (41 عامًا)، لتعلن الإفراج عنهم لاحقاً إلى حين اكتمال التحقيقات".



نادية النقلة (الثانية من اليسار) مع شقيقتها سارة، ووالدتها إليزابيث، وشقيقها رمزي، ووالدها ماجد، وشقيقها نال نادية النقلة (الثانية من اليسار) مع شقيقتها سارة، ووالدتها إليزابيث، وشقيقها رمزي، ووالدها ماجد، وشقيقها نال

وليست تلك المرة الأولى التي يعتقل فيها رمزي النقلة، إذ سبق أن مثل الثلاثي نفسه أمام المحكمة في 15 كانون الثاني (يناير)، بعدما اعتقلتهم الشرطة مساء الخميس 11 كانون الثاني (يناير) في حدائق بالمورال في داندي بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازتها. واتهم النقلة وستيوارت ومكغوان، بالترويج للهيروين وحيازة كميات من القنب الهندي (الحشيش) والكوكايين. ولم يعترض أي من المتهمين على التهم الموجهة إليهم خلال الجلسة القصيرة التي مثلوا فيها أمام القاضي جورج واي، والذي وافق على إطلاق سراحهم بكفالة.

وحين سُئل عن تهم المخدرات الموجهة إلى شقيق زوجته، قال حمزة يوسف، وهو أول مسلم يتولى منصب رئيس وزراء اسكتلندا: "لا أستطيع التعليق لأن القضاء ما زال ينظر في القضية، وسيكون من غير الملائم التعليق في هذه المرحلة". وأردف رئيس الوزراء قائلاً إنه من المحتمل أن يُصدر بياناً صحافيا في وقت لاحق مؤكداً حرصه الشديد على عدم التدخل في عمل القضاء، وخصوصاً أن القضية تطال فرداً من عائلته.

بدورها، رفضت نادية النقلة، وهي عضو المجلس المحلي في داندي عن الحزب الوطني الإسكتلندي، التعليق على اعتقال شقيقها.



نادية النخلة إلى جانب زوجها رئيس الوزراء الإسكتلندي في صورة تعود إلى 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 نادية النخلة إلى جانب زوجها رئيس الوزراء الإسكتلندي في صورة تعود إلى 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023

يذكر أن نادية النقلة ولدت في اسكتلندا ونشأت في منطقة تيسايد. والدها من أصل فلسطيني، ولا تزال عائلة والدها تعيش في فلسطين. كانت تسافر بانتظام إلى فلسطين لزيارة عائلتها عندما كانت أصغر سنًا، لكنها توقفت عن الزيارة بسبب تفاقم الصراع مع إسرائيل. في عام 2021، أعربت نادية عن قلقها البالغ إزاء شقيقها وأقاربها الذين يعيشون في غزة مع تفاقم العنف في الأراضي الفلسطينية.